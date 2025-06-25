Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера

Бывший капитан киевского «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк принял участие в популярном челлендже, который набирает обороты в социальных сетях среди футболистов и болельщиков.

По условиям испытания нужно принять мяч, который летит сверху – начинается все с первого этажа дома и продолжается до тех пор, пока не допускается ошибка.

Морозюк сумел остановить/поймать все мячи до 12 этажа включительно, после чего сделал ошибку. Экс-игрок бросил вызов и передал эстафету одному из лидеров донецкого «Шахтера» Георгию Судакову.

Морозюк является воспитанником киевского клуба, в составе которого провел 117 матчей – забил девять голов и отдал 24 результативные передачи. Имеет в своем активе 14 матчей за сборную Украины (один забитый мяч)ю

ВИДЕО. Как поймать мяч? Николай Морозюк бросил вызов Георгию Судакову