Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера
Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 15:22 |
2045
5

Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера

Николай Морозюк предложил Георгию Судакову повторить популярный челлендж

25 июня 2025, 15:22 |
2045
5
Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера
Instagram. Николай Морозюк

Бывший капитан киевского «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк принял участие в популярном челлендже, который набирает обороты в социальных сетях среди футболистов и болельщиков.

По условиям испытания нужно принять мяч, который летит сверху – начинается все с первого этажа дома и продолжается до тех пор, пока не допускается ошибка.

Морозюк сумел остановить/поймать все мячи до 12 этажа включительно, после чего сделал ошибку. Экс-игрок бросил вызов и передал эстафету одному из лидеров донецкого «Шахтера» Георгию Судакову.

Морозюк является воспитанником киевского клуба, в составе которого провел 117 матчей – забил девять голов и отдал 24 результативные передачи. Имеет в своем активе 14 матчей за сборную Украины (один забитый мяч)ю

ВИДЕО. Как поймать мяч? Николай Морозюк бросил вызов Георгию Судакову

По теме:
Первые матчи Турана. Шахтер назвал соперников на сборе
Васко да Гама ведет переговоры с хавбеком Шахтера
Клуб Первой лиги попрощался с тренером. Он может перейти в Эпицентр
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Георгий Судаков Шахтер Донецк
Николай Титюк Источник: Instagram
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
Футбол | 25 июня 2025, 04:05 0
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»

Президент «Ингульца» задал вопрос президенту УАФ

Паулу Фонсека в шоке. Знаменитый французский клуб понижен в классе
Футбол | 24 июня 2025, 22:01 10
Паулу Фонсека в шоке. Знаменитый французский клуб понижен в классе
Паулу Фонсека в шоке. Знаменитый французский клуб понижен в классе

Лион будет выступать в Лиге 2 в следующем сезоне

Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Футбол | 25.06.2025, 07:47
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
ОФИЦИАЛЬНО. Рух попрощался с ключевым футболистом
Футбол | 25.06.2025, 15:17
ОФИЦИАЛЬНО. Рух попрощался с ключевым футболистом
ОФИЦИАЛЬНО. Рух попрощался с ключевым футболистом
Милан согласился забрать Зинченко из Арсенала, но при одном условии
Футбол | 25.06.2025, 11:45
Милан согласился забрать Зинченко из Арсенала, но при одном условии
Милан согласился забрать Зинченко из Арсенала, но при одном условии
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Пригадується, Месій років 10-15 тому приймав ледь не з бертольоту. Не пам'ятаю вже, скільки поверхів там було.
Ответить
0
Tea with milk
А кто бросает мяч?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
whitebell81
А чого гравцям ДК не запронував?
Ответить
0
Xvalenok03
Челендж - это массовый психоз?
Или что?
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина Свитолина стала обладателем награды Heart Award КБДК-2025
Элина Свитолина стала обладателем награды Heart Award КБДК-2025
24.06.2025, 23:38
Теннис
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
24.06.2025, 03:07 33
Футбол
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
25.06.2025, 15:15 50
Теннис
Мудрик прошел проверку на нескольких полиграфах. Известны результаты
Мудрик прошел проверку на нескольких полиграфах. Известны результаты
23.06.2025, 19:25 16
Футбол
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
25.06.2025, 07:23 2
Футбол
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
25.06.2025, 04:24
Бокс
Нидерланды обыграли хозяев. Определена финальная пара Евро-2025 U-19
Нидерланды обыграли хозяев. Определена финальная пара Евро-2025 U-19
23.06.2025, 23:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем