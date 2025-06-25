Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Защитник Арсенала поделился эмоциями от постоянных напоминаний мира о войне
Защитник лондонского «Арсенала» и национальной сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями от постоянных напоминаний миру о войне, которую Россия развязала на территории Украины:
«Честно, я не считаю себя лучшим оратором. Я никогда не был готов говорить о таких вещах, как и все мы. Но, к сожалению, мы должны принять эту роль. И каждый раз, когда у меня есть возможность, даже когда писал свою книгу – я должен говорить об этом.
Я должен напоминать людям, что на самом деле происходит. И мне стыдно каждый раз, когда я прошу о помощи, о пожертвованиях. Но у нас нет выбора. Только если мы будем вместе, объединены, мы сможем пережить эту войну».
Ранее сообщалось, что Александр Зинченко может перейти в «Милан».
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