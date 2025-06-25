Больше не будет. Названа крайняя сумма, которую ПСЖ предложит за Забарного
Парижский клуб готов отдать за украинского защитника 70-75 миллионов евро
Французский «Пари Сен-Жермен» продолжает интересоваться украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает издание Intro Sport.
По информации источника, парижский клуб готов предложить за 22-летнего футболиста 70-75 миллионов евро, но это будет их последнее предложение.
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.
Ранее стала известна реакция Ильи Забарного на интерес со стороны клубов АПЛ.
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