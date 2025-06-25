Больше не будет. Названа крайняя сумма, которую ПСЖ предложит за Забарного

Французский «Пари Сен-Жермен» продолжает интересоваться украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает издание Intro Sport.

По информации источника, парижский клуб готов предложить за 22-летнего футболиста 70-75 миллионов евро, но это будет их последнее предложение.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Ранее стала известна реакция Ильи Забарного на интерес со стороны клубов АПЛ.