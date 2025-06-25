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  4. «Он хочет только одного». Раскрыта реакция Забарного на интерес грандов АПЛ
Англия
25 июня 2025, 13:33 | Обновлено 25 июня 2025, 13:34
844
2

«Он хочет только одного». Раскрыта реакция Забарного на интерес грандов АПЛ

Илья полностью настроен на переход в «ПСЖ»

25 июня 2025, 13:33 | Обновлено 25 июня 2025, 13:34
844
2
«Он хочет только одного». Раскрыта реакция Забарного на интерес грандов АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

«Ливерпуль», «Челси» и «Ньюкасл» интересуются украинским центральным защитником «Борнмута» Ильей Забарным, сообщают английские СМИ.

Однако, по информации издания ParisTeam, реакция 22-летнего футболиста на этот интерес однозначна:

«Несмотря на этот интерес, Забарный четко дал понять, что хочет только одного: присоединиться к «Пари Сен-Жермен». Центральный защитник мечтает носить красно-синюю футболку и надеется, что клубы быстро договорятся о переходе».

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Ньюкасл Челси Ливерпуль
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Перший Серед Рівних
ПСЖ просто оклад запропонували такий, що йому уже пофіг на росіянина, на лігу фермерів і на все на світі.
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Saar
піпець нуб, Я б залишився в Лівері. ПСЖ - це дно!!!!!!!!! Те що Інтер був не у формі це підтверджує!
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