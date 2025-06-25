«Он хочет только одного». Раскрыта реакция Забарного на интерес грандов АПЛ

«Ливерпуль», «Челси» и «Ньюкасл» интересуются украинским центральным защитником «Борнмута» Ильей Забарным, сообщают английские СМИ.

Однако, по информации издания ParisTeam, реакция 22-летнего футболиста на этот интерес однозначна:

«Несмотря на этот интерес, Забарный четко дал понять, что хочет только одного: присоединиться к «Пари Сен-Жермен». Центральный защитник мечтает носить красно-синюю футболку и надеется, что клубы быстро договорятся о переходе».

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.