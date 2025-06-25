Козловский назвал единственный минус нового главного тренера Руха

Основатель львовского «Руха» Григорий Козловский прокомментировал назначение Ивана Федика на должность главного тренера клуба:

«Когда мы впервые назначили Ивана Федика на должность главного тренера «Руха», я сказал, что это очень талантливый молодой наставник и едва ли не единственным его минусом тогда было отсутствие опыта. Иван Зинонович обладает необычайным потенциалом, и я искренне верю, что ему удастся наилучшим образом проявить себя в качестве главного тренера первой команды, ведь теперь у него есть этот опыт.

Сила нашего клуба – в наших воспитанниках. Каждая новая волна молодежи, которая приходит и учится в Академии «Руха», сильнее своих предшественников. Я вижу сейчас большой потенциал в игроках 2007-2008 годов рождения, которые уже стучат в двери первой команды. Далее идут дети 2009-2010 годов рождения, в которых также очень большой потенциал, ведь с каждым годом наши воспитанники становятся все сильнее. Со временем мы получим очень серьезное усиление благодаря этим игрокам.

Мы воспитываем качественных игроков, которые востребованы на футбольном рынке, и это – часть нашей философии. Наша задача – воспитать как можно больше талантливых и профессиональных молодых игроков. Мы не хотим ждать до 20-22 лет и говорить, что у нас играют молодые футболисты. Та же «Барселона» с 17-18-летними игроками в составе доходит до полуфинала Лиги Чемпионов и выигрывает один из лучших европейских чемпионатов и не боится доверять юным игрокам, так почему мы должны бояться выпускать молодых игроков в составе «Руха»? Мы готовы к таким шагам и верим в своих воспитанников. Я четко знаю, что наши дети еще удивят всех и скоро все узнают имена наших футболистов, и эти звездочки засияют на футбольном небосклоне!

Конечно, хочется бороться за самые высокие места. Перед сезоном мы ставим задачу, что команда должна бороться за место в топ-6 чемпионата. Для этого мы будем мотивировать своих игроков в том числе и финансово. Но главное для нас – играть в интересный футбол. Предыдущий главный тренер Виталий Пономарев и его штаб научили важным игровым компонентам наших игроков и внесли большой вклад в развитие клуба. Теперь Иван Федик поделится с командой своим видением футбола и игровыми принципами и, думаю, «Рух» станет только сильнее».