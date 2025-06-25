Звезда Бенфики похвалил Трубина за суперигру в матче с Баварией

Нападающий лиссабонской «Бенфики» Вангелис Павлидис прокомментировал победу своей команды в матче заключительного тура группового этапа клубного чемпионата мира с мюнхенской «Баварией» (1:0).

«Это был очень сложный матч. Мы знаем, что это за команда – мюнхенская «Бавария». Было очень жарко, нам пришлось бороться всем вместе. Мы сыграли очень хорошо в первом тайме. Во второй половине мы играли больше в обороне. У Трубина был очень хороший день. Мы очень хорошо защищались и победили.

Мы знаем, с кем нам предстоит встретиться в 1/8 финала. Сейчас мы отпразднуем победу, первое место в группе, а потом посмотрим, кто будет следующим. Мы заняли первое место в сложной группе, теперь нам нужно сосредоточиться на следующем матче», – цитирует Павлидиса Record.

Ранее сам Трубин прокомментировал победу в матче с «Баварией».