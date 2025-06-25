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  4. Звезда Бенфики похвалил Трубина за суперигру в матче с Баварией
Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 13:19 |
841
0

Звезда Бенфики похвалил Трубина за суперигру в матче с Баварией

Вангелис Павлидис отметил действия украинца

25 июня 2025, 13:19 |
841
0
Звезда Бенфики похвалил Трубина за суперигру в матче с Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Нападающий лиссабонской «Бенфики» Вангелис Павлидис прокомментировал победу своей команды в матче заключительного тура группового этапа клубного чемпионата мира с мюнхенской «Баварией» (1:0).

«Это был очень сложный матч. Мы знаем, что это за команда – мюнхенская «Бавария». Было очень жарко, нам пришлось бороться всем вместе. Мы сыграли очень хорошо в первом тайме. Во второй половине мы играли больше в обороне. У Трубина был очень хороший день. Мы очень хорошо защищались и победили.

Мы знаем, с кем нам предстоит встретиться в 1/8 финала. Сейчас мы отпразднуем победу, первое место в группе, а потом посмотрим, кто будет следующим. Мы заняли первое место в сложной группе, теперь нам нужно сосредоточиться на следующем матче», – цитирует Павлидиса Record.

Ранее сам Трубин прокомментировал победу в матче с «Баварией».

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Вангелис Павлидис Бенфика Бавария клубный чемпионат мира по футболу Анатолий Трубин Бенфика - Бавария
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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