КЕВИН: «Я стал более зрелым как игрок»

Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Кевин отреагировал на награду лучшему игроку сезона в команде по версии болельщиков.

– Кевин, в сезоне-2024/25 ты стал лучшим игроком «Шахтера». Что это значит для тебя?

– Это действительно очень важное мое достижение, признание заслуг. Сезон был сложным во многих аспектах, и я рад, что полезен как лично, так и, прежде всего, для общих достижений команды в целом. Конечно же, будем нацелены на самые высокие достижения в новом сезоне.

– Эта награда дает тебе еще большую уверенность?

– Конечно! Это награда, которая дополнительно мотивирует, подтверждает, что мои усилия в прошлом сезоне не остались незамеченными, вдохновляет на новые свершения вместе с моими партнерами по команде на благо клуба.

– Как ты оцениваешь свой прогресс в прошлом сезоне?

– Считаю, что в первую очередь я стал более зрелым игроком, продемонстрировал необходимую устойчивость в течение сезона, сумел отличиться важными голами и отдать голевые передачи, которые также были необходимы в контексте борьбы за трофеи. Что касается будущих достижений, то я надеюсь, что смогу приумножить свой потенциал на благо клуба.

– Какой матч, момент или гол является самым запоминающимся для тебя?

– Наверное, выберу два своих гола в Лиге чемпионов: первый – в поединке с мюнхенской «Баварией», второй – в матче с «Брестом». Если вспоминать мяч в ворота «Баварии», то это мой дебютный гол в Лиге чемпионов, поэтому он, безусловно, очень особенный и памятный.

– В этом голосовании тебя поддержали многие болельщики. Что бы ты хотел им сказать?

– Безусловно, я очень благодарен вам и чрезвычайно ценю то, что вы заметили мои старания и отметили их в своем болельщицком выборе! Но хотел бы заметить, что это не только моя личная заслуга, но и достижение клуба. Также поздравляю своего партнера по команде Жору Судакова (занял второе место в опросе) – он провел хороший сезон и получил награду в матче ЛЧ от УЕФА.