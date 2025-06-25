ОФИЦИАЛЬНО. Роналду снова без тренера. Аль-Наср уволил коуча

Саудовский «Аль-Наср» официально объявил о прекращении сотрудничества с итальянским специалистом Стефано Пиоли. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Мы ценим все усилия, приложенные Стефано Пиоли и его персоналом, и желаем им успехов», – информирует пресс-служба клуба.

Итальянский специалист возглавил Аль-Наср в сентябре 2024 года. В прошлом сезоне саудовский топ-клуб стал третьим в местном чемпионате, что критически не устраивает руководство клуба.

Ранее сообщалось, что Аль-Наср близок к продлению контракта с Роналду.