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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Роналду снова без тренера. Аль-Наср уволил коуча
Саудовская Аравия
25 июня 2025, 12:24 |
798
1

ОФИЦИАЛЬНО. Роналду снова без тренера. Аль-Наср уволил коуча

Стефано Пиоли покинул расположение саудовского клуба

25 июня 2025, 12:24 |
798
1
ОФИЦИАЛЬНО. Роналду снова без тренера. Аль-Наср уволил коуча
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Саудовский «Аль-Наср» официально объявил о прекращении сотрудничества с итальянским специалистом Стефано Пиоли. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Мы ценим все усилия, приложенные Стефано Пиоли и его персоналом, и желаем им успехов», – информирует пресс-служба клуба.

Итальянский специалист возглавил Аль-Наср в сентябре 2024 года. В прошлом сезоне саудовский топ-клуб стал третьим в местном чемпионате, что критически не устраивает руководство клуба.

Ранее сообщалось, что Аль-Наср близок к продлению контракта с Роналду.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Аль-Наср
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Mark4854590
Саудити платять великі гроші і хочуть бачити результат. Трофеїв нема - на вихід
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