ОФИЦИАЛЬНО. Роналду снова без тренера. Аль-Наср уволил коуча
Стефано Пиоли покинул расположение саудовского клуба
Саудовский «Аль-Наср» официально объявил о прекращении сотрудничества с итальянским специалистом Стефано Пиоли. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Мы ценим все усилия, приложенные Стефано Пиоли и его персоналом, и желаем им успехов», – информирует пресс-служба клуба.
Итальянский специалист возглавил Аль-Наср в сентябре 2024 года. В прошлом сезоне саудовский топ-клуб стал третьим в местном чемпионате, что критически не устраивает руководство клуба.
Ранее сообщалось, что Аль-Наср близок к продлению контракта с Роналду.
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