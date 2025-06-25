Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, кому отдадут легендарный 10-й номер в Реале. Мбаппе не просил
Испания
25 июня 2025, 15:03 |
445
1

Известно, кому отдадут легендарный 10-й номер в Реале. Мбаппе не просил

Клуб решил, что культовый номер больше подходит французу

25 июня 2025, 15:03 |
445
1
Известно, кому отдадут легендарный 10-й номер в Реале. Мбаппе не просил
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в новом сезоне будет играть под 10-м номером, сообщает издание Realmadridexclusivo.

По информации источника, 26-летний футболист не просил у королевского клуба отдать ему легендарный номер, который освободится после ухода Луки Модрича. Это решение было принято руководством «сливочных», ведь они считают, что «десятка» лучше отражает важность француза для команды, а также будет способствовать росту продаж футболок с его фамилией.

В сезоне 2024/25 Килиан Мбаппе провел 56 матчей на клубном уровне, отличившись 43 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

По теме:
Один из лидеров Реала пропустит четыре месяца. Клуб потеряет 6 млн евро
Стало известно, какой футболист Реала сильнее всего впечатлил Хаби Алонсо
Стало известно, когда Барселона вернется на легендарный Камп Ноу
Килиан Мбаппе игровой номер Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Вус Источник: Realmadridexclusivo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
Футбол | 25 июня 2025, 07:23 2
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала

В плей-офф Бенфика сыграет с Челси, а Бавария встретится с Фламенго

Милан согласился забрать Зинченко из Арсенала, но при одном условии
Футбол | 25 июня 2025, 11:45 8
Милан согласился забрать Зинченко из Арсенала, но при одном условии
Милан согласился забрать Зинченко из Арсенала, но при одном условии

Украинскому футболисту нужно согласиться на понижение зарплаты

Полузащитник Барселоны может сменить клуб летом. Идут переговоры
Футбол | 25.06.2025, 14:30
Полузащитник Барселоны может сменить клуб летом. Идут переговоры
Полузащитник Барселоны может сменить клуб летом. Идут переговоры
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Футбол | 25.06.2025, 01:50
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
Бокс | 25.06.2025, 08:46
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
potemkin78
про уход Модрича я читаю уже 2 год, ему в прошлом году и проводы устроили а он всё не уходит и не уходит
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
23.06.2025, 08:15 5
Бокс
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
25.06.2025, 07:47 15
Футбол
Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025
Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025
25.06.2025, 00:03 12
Футбол
Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута
Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута
24.06.2025, 00:50 6
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
24.06.2025, 13:55
Теннис
Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
24.06.2025, 15:44 9
Теннис
Украинский клуб приостановил выступления в чемпионате. Известна причина
Украинский клуб приостановил выступления в чемпионате. Известна причина
23.06.2025, 23:36
Футбол
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
23.06.2025, 08:49 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем