Известно, кому отдадут легендарный 10-й номер в Реале. Мбаппе не просил

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в новом сезоне будет играть под 10-м номером, сообщает издание Realmadridexclusivo.

По информации источника, 26-летний футболист не просил у королевского клуба отдать ему легендарный номер, который освободится после ухода Луки Модрича. Это решение было принято руководством «сливочных», ведь они считают, что «десятка» лучше отражает важность француза для команды, а также будет способствовать росту продаж футболок с его фамилией.

В сезоне 2024/25 Килиан Мбаппе провел 56 матчей на клубном уровне, отличившись 43 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.