РОНАЛДО – об игроке Реала: «Этот парень – гений»

Легендарный бразильский экс-футболист Роналдо Назарио высказался об аргентинском полузащитнике Франко Мастантуоно, который вскоре официально перейдет из «Ривер Плейта» в мадридский «Реал»:

«Этот парень – гений, он в 17 лет делает то, что другие даже представить себе не могут».

В 2025 году Франко Мастантуоно провел 22 матча на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.