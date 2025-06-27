Испания27 июня 2025, 11:46 |
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РОНАЛДО – об игроке Реала: «Этот парень – гений»
Легендарный бразилец высоко оценивает Франко Мастантуоно
27 июня 2025, 11:46 |
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Легендарный бразильский экс-футболист Роналдо Назарио высказался об аргентинском полузащитнике Франко Мастантуоно, который вскоре официально перейдет из «Ривер Плейта» в мадридский «Реал»:
«Этот парень – гений, он в 17 лет делает то, что другие даже представить себе не могут».
В 2025 году Франко Мастантуоно провел 22 матча на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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