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  4. РОНАЛДО – об игроке Реала: «Этот парень – гений»
Испания
27 июня 2025, 11:46 |
1277
0

РОНАЛДО – об игроке Реала: «Этот парень – гений»

Легендарный бразилец высоко оценивает Франко Мастантуоно

27 июня 2025, 11:46 |
1277
0
РОНАЛДО – об игроке Реала: «Этот парень – гений»
Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Мастантуоно

Легендарный бразильский экс-футболист Роналдо Назарио высказался об аргентинском полузащитнике Франко Мастантуоно, который вскоре официально перейдет из «Ривер Плейта» в мадридский «Реал»:

«Этот парень – гений, он в 17 лет делает то, что другие даже представить себе не могут».

В 2025 году Франко Мастантуоно провел 22 матча на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Франко Мастантуоно Роналдо Реал Мадрид Ривер Плейт чемпионат Аргентины по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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