«Очень неприятно». Игрок Реала пожаловался на Анчелотти в диалоге с Алонсо
Арда Гюлер, похоже, рад смене главного тренера
Турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер в разговоре с новым главным тренером королевского клуба Хаби Алонсо вспомнил о работе с предыдущим наставником команды Карло Анчелотти:
«Я мог провести несколько матчей подряд, даже не разминаясь, это было очень неприятно для меня. Хотя мы всегда испытывали большое уважение друг к другу».
В сезоне 2024/25 Арда Гюлер провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Арда Гюлер может получить 10-й номер в «Реале».
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