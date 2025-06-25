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  4. «Очень неприятно». Игрок Реала пожаловался на Анчелотти в диалоге с Алонсо
Испания
25 июня 2025, 16:59 |
867
0

«Очень неприятно». Игрок Реала пожаловался на Анчелотти в диалоге с Алонсо

Арда Гюлер, похоже, рад смене главного тренера

25 июня 2025, 16:59 |
867
0
«Очень неприятно». Игрок Реала пожаловался на Анчелотти в диалоге с Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер в разговоре с новым главным тренером королевского клуба Хаби Алонсо вспомнил о работе с предыдущим наставником команды Карло Анчелотти:

«Я мог провести несколько матчей подряд, даже не разминаясь, это было очень неприятно для меня. Хотя мы всегда испытывали большое уважение друг к другу».

В сезоне 2024/25 Арда Гюлер провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Арда Гюлер может получить 10-й номер в «Реале».

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Арда Гюлер Хаби Алонсо Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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