Легендарный форвард АПЛ нашел себе новый клуб. Будет играть в еврокубках
Джейми Варди, вероятнее всего, перейдет в «Бетис»
Испанский «Бетис» интересуется легендарным английским нападающим Джейми Варди, сообщает издание El Gol Digital.
По информации источника, именно «Бетис» является фаворитом на подписание 38-летнего футболиста, который вскоре покинет «Лестер» на правах свободного агента, но также на игрока претендуют «Вильярреал», «Севилья» и «Валенсия».
Стоит отметить, что «Бетис» в следующем сезоне будет играть в Лиге Европы.
В сезоне 2024/25 Джейми Варди провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.
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