Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный форвард АПЛ нашел себе новый клуб. Будет играть в еврокубках
Испания
25 июня 2025, 12:30 | Обновлено 25 июня 2025, 12:31
1215
1

Легендарный форвард АПЛ нашел себе новый клуб. Будет играть в еврокубках

Джейми Варди, вероятнее всего, перейдет в «Бетис»

25 июня 2025, 12:30 | Обновлено 25 июня 2025, 12:31
1215
1
Легендарный форвард АПЛ нашел себе новый клуб. Будет играть в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Варди

Испанский «Бетис» интересуется легендарным английским нападающим Джейми Варди, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, именно «Бетис» является фаворитом на подписание 38-летнего футболиста, который вскоре покинет «Лестер» на правах свободного агента, но также на игрока претендуют «Вильярреал», «Севилья» и «Валенсия».

Стоит отметить, что «Бетис» в следующем сезоне будет играть в Лиге Европы.

В сезоне 2024/25 Джейми Варди провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с 3 футболистами
ОФИЦИАЛЬНО. Киевское Динамо отправило полузащитника в аренду в Грузию
«Он хочет только одного». Раскрыта реакция Забарного на интерес грандов АПЛ
Джейми Варди Бетис трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент Вильярреал Севилья Валенсия Лестер трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
Бокс | 25 июня 2025, 08:46 44
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»

Экс-боксер вступил в перепалку с Сергеем Притулой

Президент украинского клуба предлагает сократить Премьер-лигу до 8 команд
Футбол | 25 июня 2025, 09:55 11
Президент украинского клуба предлагает сократить Премьер-лигу до 8 команд
Президент украинского клуба предлагает сократить Премьер-лигу до 8 команд

Александр Поворознюк предложил неожиданный вариант

Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Футбол | 25.06.2025, 01:50
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
В первом спарринге Черноморца сыграет большое количество новичков
Футбол | 25.06.2025, 13:25
В первом спарринге Черноморца сыграет большое количество новичков
В первом спарринге Черноморца сыграет большое количество новичков
У Ямаля проблемы в Барселоне. Напоминает ситуацию с Месси
Футбол | 24.06.2025, 14:12
У Ямаля проблемы в Барселоне. Напоминает ситуацию с Месси
У Ямаля проблемы в Барселоне. Напоминает ситуацию с Месси
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
На рік чи два такого гравця можна взяти. тим більше він вільний агент
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рейтинг WTA. Как изменилась позиция Ястремской после финала в Ноттингеме?
Рейтинг WTA. Как изменилась позиция Ястремской после финала в Ноттингеме?
23.06.2025, 14:33 1
Теннис
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
25.06.2025, 07:47 15
Футбол
Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025
Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025
25.06.2025, 00:03 12
Футбол
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
25.06.2025, 05:02 2
Бокс
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
23.06.2025, 08:49 4
Футбол
Лига наций: непобедимая Италия, турецкие рекорды и провал Сербии
Лига наций: непобедимая Италия, турецкие рекорды и провал Сербии
23.06.2025, 15:53
Волейбол
Мудрик прошел проверку на нескольких полиграфах. Известны результаты
Мудрик прошел проверку на нескольких полиграфах. Известны результаты
23.06.2025, 19:25 16
Футбол
Украинский клуб намерен вернуться в Премьер-лигу через год после вылета
Украинский клуб намерен вернуться в Премьер-лигу через год после вылета
23.06.2025, 13:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем