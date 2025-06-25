Легендарный форвард АПЛ нашел себе новый клуб. Будет играть в еврокубках

Испанский «Бетис» интересуется легендарным английским нападающим Джейми Варди, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, именно «Бетис» является фаворитом на подписание 38-летнего футболиста, который вскоре покинет «Лестер» на правах свободного агента, но также на игрока претендуют «Вильярреал», «Севилья» и «Валенсия».

Стоит отметить, что «Бетис» в следующем сезоне будет играть в Лиге Европы.

В сезоне 2024/25 Джейми Варди провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.