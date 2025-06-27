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  4. АНТОНОВ: «В Черноморце могли без объяснений оштрафовать на пол зарплаты»
Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 12:36 | Обновлено 27 июня 2025, 12:45
275
0

АНТОНОВ: «В Черноморце могли без объяснений оштрафовать на пол зарплаты»

Бывший игрок одесситов поделился неприятной историей

27 июня 2025, 12:36 | Обновлено 27 июня 2025, 12:45
275
0
АНТОНОВ: «В Черноморце могли без объяснений оштрафовать на пол зарплаты»
ФК Черноморец. Алексей Антонов

Бывший игрок одесского «Черноморца» Алексей Антонов поделился неприятной историей времен выступлений за «моряков».

– Сначала все было нормально, я играл, даже носил капитанскую повязку. Играем с Вересом, игра неплохая – попал в перекладину через себя. Но в перерыве говорят – замена. Почему? Никто ничего не объяснил. В итоге проиграли 0:1. Меня это удивило. Не столько сама замена, сколько отсутствие объяснения. Хотелось бы тогда просто понять – почему. Но никто ничего не сказал. И до сих пор не знаю. После этого я совсем перестал получать игровое время.

– Вы думаете, это нефутбольные причины?

‒ Наверное. Я не хочу об этом много говорить. Просто не знаю, с чем это связано. Наверное, нужно спрашивать тех, кто тогда принимал решение.

‒ Почему так произошло?

‒ Тогда сменился тренер. Я пришел к Дулубу, и он сразу сказал, что не рассчитывает на меня. Тренировались – все нормально, но вот он так решил. Ну и все, после этого я уже не играл. Только через два-три месяца, когда некому было выйти на замену, меня выпустили в одном матче. Я сыграл неплохо, и болельщики и журналисты начали спрашивать, почему меня раньше не ставили в игру, ведь я был в хорошей форме.

‒ Что в клубе ответили болельщикам?

‒ Еще до этого, правда, в клубе нелепости придумывали. Не в интервью, но журналистам кто-то из тренерского штаба говорил – то лишний вес, то еще что-то не так, не так двигаюсь. Хотя мне об этом никто никогда не говорил – только журналистам. Помню такие моменты. Могли просто взять, оштрафовать на ползарплаты – и даже не объяснить, за что.

‒ Вы спрашивали, почему вас оштрафовали?

‒ Да, я спрашивал у тренера: за что штраф? Он говорит: это не я, это директор. Спрашиваю у директора – что случилось, в чем дело? Он говорит: я откуда знаю, это тренер сказал. И так вот – друг на друга стрелки переводили.

Ранее Алексей Антонов официально вошел в тренерский штаб житомирского «Полесья».

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Алексей Антонов Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу штрафы зарплаты
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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