Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Невеста игрока сборной Украины засветила увеличенную грудь
Англия
25 июня 2025, 16:01 |
975
0

ВИДЕО. Невеста игрока сборной Украины засветила увеличенную грудь

Елизавета порадовала подписчиков своей фигурой

25 июня 2025, 16:01 |
975
0
ВИДЕО. Невеста игрока сборной Украины засветила увеличенную грудь
Instagram

Елизавета, невеста центрального защитника национальной сборной Украины и английского Плимута Максима Таловерова, поделилась горячим контентом в социальных сетях.

Избранница известного украинского футболиста опубликовала видео, на котором похвасталась идеальной фигурой в купальнике, в частности показав увеличенную хирургическим путем грудь.

Ранее Елизавета уже поделилась с аудиторией результатами операции на груди.

ВИДЕО. Невеста игрока сборной Украины засветила увеличенную грудь

По теме:
ВИДЕО. Невеста Таловерова показала всё. Роскошная фигура
ФОТО. Антонела поиздевалась над Месси в его день рождения
ФОТО. Футболиста МЮ призвали покинуть клуб после публикации в Instagram
Максим Таловеров Плимут девушки видео lifestyle
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Футбол | 25 июня 2025, 07:47 15
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы

Футболист перейдет в «Милан»

Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025
Футбол | 25 июня 2025, 00:03 12
Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025
Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025

Матч последнего тура группы С завершился со счетом 1:0 в пользу орлов

Президент украинского клуба предлагает сократить Премьер-лигу до 8 команд
Футбол | 25.06.2025, 09:55
Президент украинского клуба предлагает сократить Премьер-лигу до 8 команд
Президент украинского клуба предлагает сократить Премьер-лигу до 8 команд
Интер – Ривер Плейт. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Футбол | 25.06.2025, 15:40
Интер – Ривер Плейт. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Интер – Ривер Плейт. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Футбол | 25.06.2025, 01:50
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
24.06.2025, 01:45 20
Футбол
Нидерланды обыграли хозяев. Определена финальная пара Евро-2025 U-19
Нидерланды обыграли хозяев. Определена финальная пара Евро-2025 U-19
23.06.2025, 23:30
Футбол
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
24.06.2025, 03:07 33
Футбол
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
25.06.2025, 05:02 2
Бокс
В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
24.06.2025, 11:32 14
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
24.06.2025, 13:55
Теннис
СУРКИС: «Слезы, страх и гнев. Склоняем головы, искренние соболезнования»
СУРКИС: «Слезы, страх и гнев. Склоняем головы, искренние соболезнования»
23.06.2025, 20:20 3
Футбол
Мудрик прошел проверку на нескольких полиграфах. Известны результаты
Мудрик прошел проверку на нескольких полиграфах. Известны результаты
23.06.2025, 19:25 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем