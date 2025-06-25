Англия25 июня 2025, 16:01 |
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ВИДЕО. Невеста игрока сборной Украины засветила увеличенную грудь
Елизавета порадовала подписчиков своей фигурой
25 июня 2025, 16:01 |
975
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Елизавета, невеста центрального защитника национальной сборной Украины и английского Плимута Максима Таловерова, поделилась горячим контентом в социальных сетях.
Избранница известного украинского футболиста опубликовала видео, на котором похвасталась идеальной фигурой в купальнике, в частности показав увеличенную хирургическим путем грудь.
Ранее Елизавета уже поделилась с аудиторией результатами операции на груди.
ВИДЕО. Невеста игрока сборной Украины засветила увеличенную грудь
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