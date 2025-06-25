Елизавета, невеста центрального защитника национальной сборной Украины и английского Плимута Максима Таловерова, поделилась горячим контентом в социальных сетях.

Избранница известного украинского футболиста опубликовала видео, на котором похвасталась идеальной фигурой в купальнике, в частности показав увеличенную хирургическим путем грудь.

Ранее Елизавета уже поделилась с аудиторией результатами операции на груди.

ВИДЕО. Невеста игрока сборной Украины засветила увеличенную грудь