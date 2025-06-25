УПЛ заняла одно из самых низких мест в интересном рейтинге

Интересный рейтинг топ-50 футбольных чемпионатов мира представила швейцарская исследовательская группа FB CIES Football Observatory.

Они посчитали среднее количество ударов по воротам за матч в разрезе чемпионатов. Во внимание принимались завершенные чемпионаты, а также текущие (в тех странах, где сезон продолжается).

Рекордсменом по данному показателю оказалась исландская лига – 24,7 удара по воротам в среднем за матч.

Наименьшим количеством ударов отметилась японская Джей-Лига (19,9).

УПЛ занимает в данном рейтинге низкое 43 место с показателем 21,3 удара за матч.

Топ-10 чемпионатов мира по среднему количеству ударов по воротам за матч:

24,7 – Besta Deild (Исландия)

24,4 – Super League (Швейцария)

24,2 – Ekstraklasa (Польша)

23,9 – A-League (Австралия)

23,7 – Veikkausliiga (Финляндия)

23,7 – 1.Liga (Словакия)

23,4 – Premier League (Англия)

23,4 – Bundesliga (Германия)

23,2 – Virsliga (Латвия)

23,2 – Pro League (Бельгия)

10 чемпионатов с наименьшим количеством ударов по воротам в среднем за матч: