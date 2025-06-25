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25 июня 2025, 18:22 |
449
3

УПЛ заняла одно из самых низких мест в интересном рейтинге

В чемпионате Украины команды очень мало бьют по воротам

25 июня 2025, 18:22 |
449
3
УПЛ заняла одно из самых низких мест в интересном рейтинге
УПЛ

Интересный рейтинг топ-50 футбольных чемпионатов мира представила швейцарская исследовательская группа FB CIES Football Observatory.

Они посчитали среднее количество ударов по воротам за матч в разрезе чемпионатов. Во внимание принимались завершенные чемпионаты, а также текущие (в тех странах, где сезон продолжается).

Рекордсменом по данному показателю оказалась исландская лига – 24,7 удара по воротам в среднем за матч.

Наименьшим количеством ударов отметилась японская Джей-Лига (19,9).

УПЛ занимает в данном рейтинге низкое 43 место с показателем 21,3 удара за матч.

Топ-10 чемпионатов мира по среднему количеству ударов по воротам за матч:

  • 24,7 – Besta Deild (Исландия)
  • 24,4 – Super League (Швейцария)
  • 24,2 – Ekstraklasa (Польша)
  • 23,9 – A-League (Австралия)
  • 23,7 – Veikkausliiga (Финляндия)
  • 23,7 – 1.Liga (Словакия)
  • 23,4 – Premier League (Англия)
  • 23,4 – Bundesliga (Германия)
  • 23,2 – Virsliga (Латвия)
  • 23,2 – Pro League (Бельгия)

10 чемпионатов с наименьшим количеством ударов по воротам в среднем за матч:

  • 21.4 – Primera Division (Парагвай)
  • 21.4 – Primera Division (Коста-Рика)
  • 21.3 – УПЛ (Украина)
  • 21.3 – Ligat Ha'al (Израиль)
  • 21.1 – Primeira Liga (Португалия)
  • 21,1 – Saudi Pro League (Саудовская Аравия)
  • 20,9 – CANPL (Канада)
  • 20,5 – Super League 1 (Греция)
  • 20,4 – HNL (Хорватия)
  • 19,9 – J1 League (Япония)
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Комментарии 3
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Sashko57
Ось вам і контроль м"яча. 
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0
Istm
звісно. Бо майже всі тренери в УПЛ сповідують тактику "терпіти і боротись", а не грати в футбол і бити по воротах.
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0
Владислав Антонов
отак і живемо
зараз значно більше цікавіших занять, ніж перегляд матчів вітчизняного футболу
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-1
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