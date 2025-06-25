УПЛ заняла одно из самых низких мест в интересном рейтинге
В чемпионате Украины команды очень мало бьют по воротам
Интересный рейтинг топ-50 футбольных чемпионатов мира представила швейцарская исследовательская группа FB CIES Football Observatory.
Они посчитали среднее количество ударов по воротам за матч в разрезе чемпионатов. Во внимание принимались завершенные чемпионаты, а также текущие (в тех странах, где сезон продолжается).
Рекордсменом по данному показателю оказалась исландская лига – 24,7 удара по воротам в среднем за матч.
Наименьшим количеством ударов отметилась японская Джей-Лига (19,9).
УПЛ занимает в данном рейтинге низкое 43 место с показателем 21,3 удара за матч.
Топ-10 чемпионатов мира по среднему количеству ударов по воротам за матч:
- 24,7 – Besta Deild (Исландия)
- 24,4 – Super League (Швейцария)
- 24,2 – Ekstraklasa (Польша)
- 23,9 – A-League (Австралия)
- 23,7 – Veikkausliiga (Финляндия)
- 23,7 – 1.Liga (Словакия)
- 23,4 – Premier League (Англия)
- 23,4 – Bundesliga (Германия)
- 23,2 – Virsliga (Латвия)
- 23,2 – Pro League (Бельгия)
10 чемпионатов с наименьшим количеством ударов по воротам в среднем за матч:
- 21.4 – Primera Division (Парагвай)
- 21.4 – Primera Division (Коста-Рика)
- 21.3 – УПЛ (Украина)
- 21.3 – Ligat Ha'al (Израиль)
- 21.1 – Primeira Liga (Португалия)
- 21,1 – Saudi Pro League (Саудовская Аравия)
- 20,9 – CANPL (Канада)
- 20,5 – Super League 1 (Греция)
- 20,4 – HNL (Хорватия)
- 19,9 – J1 League (Япония)
Fewest shots per 90', 5⃣0⃣ top divisions 🌐— CIES Football Obs (@CIES_Football) June 25, 2025
🥇 #JLeague 🇯🇵 19.9
🥈 #HNL 🇭🇷 20.4
🥉 #SuperLeague1 🇬🇷 20.5
🇨🇦🇸🇦🇵🇹🇮🇱🇺🇦🇨🇷🇵🇾@CIES_Football analysis with @impect_official 🤝 pic.twitter.com/evliGIPJyA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бавария проведет матч с Фламенго, а соперником орлов может стать Челси
В плей-офф Бенфика сыграет с Челси, а Бавария встретится с Фламенго
зараз значно більше цікавіших занять, ніж перегляд матчів вітчизняного футболу