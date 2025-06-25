Бельгия25 июня 2025, 23:06 |
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Гент впервые в истории не сыграет в Лиге конференций
Бельгийский коллектив выступал в Лиге конференций 4 сезона кряду
25 июня 2025, 23:06 |
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«Гент» впервые с своей истории сыграет в Лиге конференций.
«Буйволы» заняли 6-е место в чемпионской группе чемпионата Бельгии.
Бельгийский коллектив выступал в третьему по значимости еврокубку с первого сезона его проведения.
Лучшим результатом за этим 4 сезона для «Гента» стал четвертьфинал в сезоне 2022/23. По итогам двух матчей бельгийский коллектив с общим счетом 5:2 уступил «Вест Хэму», который по итогам того сезона стал победителем Лиги конференций.
«Гент» в Лиге конференций:
- 2021/22 – 1/8 финала
- 2022/23 – 1/4 финала
- 2023/24 – 1/16 финала
- 2024/25 – 1/16 финала
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