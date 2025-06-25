Гент впервые в истории не сыграет в Лиге конференций

«Гент» впервые с своей истории сыграет в Лиге конференций.

«Буйволы» заняли 6-е место в чемпионской группе чемпионата Бельгии.

Бельгийский коллектив выступал в третьему по значимости еврокубку с первого сезона его проведения.

Лучшим результатом за этим 4 сезона для «Гента» стал четвертьфинал в сезоне 2022/23. По итогам двух матчей бельгийский коллектив с общим счетом 5:2 уступил «Вест Хэму», который по итогам того сезона стал победителем Лиги конференций.

«Гент» в Лиге конференций: