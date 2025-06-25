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  4. Гент впервые в истории не сыграет в Лиге конференций
Бельгия
25 июня 2025, 23:06 |
294
0

Гент впервые в истории не сыграет в Лиге конференций

Бельгийский коллектив выступал в Лиге конференций 4 сезона кряду

25 июня 2025, 23:06 |
294
0
Гент впервые в истории не сыграет в Лиге конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Гент

«Гент» впервые с своей истории сыграет в Лиге конференций.

«Буйволы» заняли 6-е место в чемпионской группе чемпионата Бельгии.

Бельгийский коллектив выступал в третьему по значимости еврокубку с первого сезона его проведения.

Лучшим результатом за этим 4 сезона для «Гента» стал четвертьфинал в сезоне 2022/23. По итогам двух матчей бельгийский коллектив с общим счетом 5:2 уступил «Вест Хэму», который по итогам того сезона стал победителем Лиги конференций.

«Гент» в Лиге конференций:

  • 2021/22 – 1/8 финала
  • 2022/23 – 1/4 финала
  • 2023/24 – 1/16 финала
  • 2024/25 – 1/16 финала
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Лига конференций Гент статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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