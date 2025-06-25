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  4. ВИДЕО. С Судаковым. 4 игрока присоединились к Шахтеру на сборах
Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 10:31 |
148
0

ВИДЕО. С Судаковым. 4 игрока присоединились к Шахтеру на сборах

Футболисты донецкого клуба продолжают готовиться к новому сезону

25 июня 2025, 10:31 |
148
0
ВИДЕО. С Судаковым. 4 игрока присоединились к Шахтеру на сборах
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» продолжает готовиться к предстоящему сезону.

Подготовку к новому сезону украинский гранд проводит в Словении.

К «горнякам» сегодня присоединилось сразу 4 футболиста: Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Олег Очеретько и Гиорги Гочолеишвили.

Гиорги Гочолеишвили и Олег Очеретько присоединились к команде после аренд в «Копенгаген» и «Карпаты» соответственно.

Предстоящий сезон начнется для «Шахтера» непривычно рано: уже 10 июля украинский клуб стартует в квалификации Лиги Европы с матча против «Ильвес Тампере».

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Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео Николай Матвиенко Георгий Судаков Олег Очеретько Гиорги Гочолеишвили учебно-тренировочные сборы Ильвес Тампере
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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