ВИДЕО. С Судаковым. 4 игрока присоединились к Шахтеру на сборах

Донецкий «Шахтер» продолжает готовиться к предстоящему сезону.

Подготовку к новому сезону украинский гранд проводит в Словении.

К «горнякам» сегодня присоединилось сразу 4 футболиста: Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Олег Очеретько и Гиорги Гочолеишвили.

Гиорги Гочолеишвили и Олег Очеретько присоединились к команде после аренд в «Копенгаген» и «Карпаты» соответственно.

Предстоящий сезон начнется для «Шахтера» непривычно рано: уже 10 июля украинский клуб стартует в квалификации Лиги Европы с матча против «Ильвес Тампере».