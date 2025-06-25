ВИДЕО. С Судаковым. 4 игрока присоединились к Шахтеру на сборах
Футболисты донецкого клуба продолжают готовиться к новому сезону
Донецкий «Шахтер» продолжает готовиться к предстоящему сезону.
Подготовку к новому сезону украинский гранд проводит в Словении.
К «горнякам» сегодня присоединилось сразу 4 футболиста: Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Олег Очеретько и Гиорги Гочолеишвили.
Гиорги Гочолеишвили и Олег Очеретько присоединились к команде после аренд в «Копенгаген» и «Карпаты» соответственно.
Предстоящий сезон начнется для «Шахтера» непривычно рано: уже 10 июля украинский клуб стартует в квалификации Лиги Европы с матча против «Ильвес Тампере».
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