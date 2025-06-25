ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с очередным игроком, расторгнув контракт

Львовский Рух официально объявил об уходе украинского полузащитника Юрия Тлумака. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, клуб и футболист договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до 30 июня 2026 года.

«ФК «Рух» благодарит Юрия Тлумака за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере», – лаконично говорится в сообщении.

22-летний полузащитник присоединился к «желто-черным» в январе 2025 года. С тех пор Юрий провел в составе Руха 3 матча.

Ранее сообщалось, что Рух попрощался с ключевым полузащитником, который продолжит карьеру в другом клубе УПЛ.