ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с очередным игроком, расторгнув контракт
Юрий Тлумак покинул расположения львовской команды
Львовский Рух официально объявил об уходе украинского полузащитника Юрия Тлумака. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации, клуб и футболист договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до 30 июня 2026 года.
«ФК «Рух» благодарит Юрия Тлумака за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере», – лаконично говорится в сообщении.
22-летний полузащитник присоединился к «желто-черным» в январе 2025 года. С тех пор Юрий провел в составе Руха 3 матча.
Ранее сообщалось, что Рух попрощался с ключевым полузащитником, который продолжит карьеру в другом клубе УПЛ.
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