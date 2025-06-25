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Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 09:26 |
1264
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с очередным игроком, расторгнув контракт

Юрий Тлумак покинул расположения львовской команды

25 июня 2025, 09:26 |
1264
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с очередным игроком, расторгнув контракт
ФК Рух. Юрий Тлумак

Львовский Рух официально объявил об уходе украинского полузащитника Юрия Тлумака. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, клуб и футболист договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до 30 июня 2026 года.

«ФК «Рух» благодарит Юрия Тлумака за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере», – лаконично говорится в сообщении.

22-летний полузащитник присоединился к «желто-черным» в январе 2025 года. С тех пор Юрий провел в составе Руха 3 матча.

Ранее сообщалось, что Рух попрощался с ключевым полузащитником, который продолжит карьеру в другом клубе УПЛ.

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расторжение контракта Рух Львов Юрий Тлумак Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Рух Львов
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