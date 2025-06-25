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Уимблдон
25 июня 2025, 08:30 | Обновлено 25 июня 2025, 20:30
1231
0

Знаменитому теннисисту на территории Уимблдона будет установлен памятник

Руководство Всеанглийского клуба рассчитывает открыть памятник Энди Маррею в 2027 году

25 июня 2025, 08:30 | Обновлено 25 июня 2025, 20:30
1231
0
Знаменитому теннисисту на территории Уимблдона будет установлен памятник
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Легендарному британскому теннисисту Энди Маррею будет установлен памятник на территории Уимблдона в знак признания его достижений как двукратного чемпиона турнира в мужском одиночном разряде.

Руководство Всеанглийского клуба рассчитывает открыть памятник в 2027 году в рамках празднования 150-летия первого чемпионата Уимблдона, который состоялся в 1877 году.

Маррей побеждал на британском мейджоре в 2013 и 2016 годах, а также завоевал олимпийское золото на этих же кортах в 2012 году.

38-летний британец, завершивший карьеру в прошлом году, будет непосредственно участвовать в создании монумента.

«Мы собираемся установить памятник Энди Маррею на Уимблдоне и тесно сотрудничаем с ним и его командой», – сообщила председатель Всеанглийского клуба Дебби Джеванс. – «Наша цель – приурочить открытие памятника к 150-летию нашего первого чемпионата».

Решение об установке памятника было принято после многочисленных призывов увековечить триумфы Маррея на Уимблдоне. Среди тех, кто выступал за это, – легенды тенниса Джон Макинрой и Билли Джин Кинг, считавшие, что памятник будет достойной оценкой вклада Маррея в развитие спорта и самого турнира.

Победа Маррея в 2013 году положила конец 77-летнему ожиданию титула чемпиона Уимблдона среди британских мужчин. Предыдущий чемпион – Фред Перри был увековечен бронзовой статуей в 1984 году.

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Уимблдон (теннис) Энди Маррей
Вячеслав Кулаковский Источник: STV News
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