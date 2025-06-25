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  4. Даяна Ястремская – Франческа Джонс. Прогноз на матч WTA 250 в Истборне
WTA
25 июня 2025, 07:59 |
44
0

Даяна Ястремская – Франческа Джонс. Прогноз на матч WTA 250 в Истборне

Поединок 1/8 финала состоится 25 июня и начнется не ранее 18:00 по Киеву

25 июня 2025, 07:59 |
44
0
Даяна Ястремская – Франческа Джонс. Прогноз на матч WTA 250 в Истборне
Коллаж Sport.ua

25 июня, во втором круге турнира в Истборне, между собой сыграют Даяна Ястремская (WTA 42) и Франческа Джонс (WTA 125).

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Украинская спортсменка имеет репутацию середняка, с которым стоит считаться, все знают, если Даяна мало ошибается, ее тяжело остановить. Теннисистка играет в агрессивной манере, она не ждет подарков от соперниц, а сама пытается выиграть розыгрыши. Есть ощущение, что Ястремская набралась опыта, она уже лучше контролирует свои эмоции в ключевых моментах.

В этом году на счету украинки два финала, в обоих случаях она проигрывала, сначала в Линце, а потом в Ноттингеме. Свой первый матч Ястремская выиграла у польки Магды Линетт – 6:4, 4:2, в этот момент соперница снялась с матча. Украинка не собирается отдыхать, она ощутила уверенность на траве, 5 побед в 6 играх, к Уимблдону она точно готова.

Франческа Джонс

Британская спортсменка не впечатляет на больших турнирах в этом сезоне, где вылетает на ранних стадиях или в квалификации. Джонс во многих случаях отдавала предпочтение соревнованиям серии ITF, два из них она смогла выиграть.

Историю Джонс многие знают, из-за редкого заболевания у нее меньше пальцев на руках и ногах, но даже такие физические трудности не мешают ей показывать теннис хорошего уровня. Борьбу в основной сетке спортсменка начала благодаря wild card. Свой первый матч в Истборне британка провела против бельгийки Миннен – 6:4, 7:5, закончить матч удалось только с шестого матчбола. Теннисистка в этом году провела 4 матча на траве, одержав две победы.

Личные встречи

Теннисистки пересекались всего раз, матч состоялся три месяца назад на турнире в Мадриде, тогда в затяжной битве Ястремская одержала победу – 7:6, 4:6, 6:3.

Прогноз

Украинка фаворит данного противостояния, она выше в рейтинге, имеет преимущество в очных встречах, а также находится в лучшей форме. Местная публика будет поддерживать Джонс, но это не такое большое преимущество.

Борьба в таком матче может затянуться, я считаю интересной ставку на тотал больше 20,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,73.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
25.06.2025 -
18:00
Франческа Джонс
Тотал больше 20.5 1.73 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даяна Ястремская Франческа Джонс WTA Истборн прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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