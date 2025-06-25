25 июня, во втором круге турнира в Истборне, между собой сыграют Даяна Ястремская (WTA 42) и Франческа Джонс (WTA 125).

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

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Даяна Ястремская

Украинская спортсменка имеет репутацию середняка, с которым стоит считаться, все знают, если Даяна мало ошибается, ее тяжело остановить. Теннисистка играет в агрессивной манере, она не ждет подарков от соперниц, а сама пытается выиграть розыгрыши. Есть ощущение, что Ястремская набралась опыта, она уже лучше контролирует свои эмоции в ключевых моментах.

В этом году на счету украинки два финала, в обоих случаях она проигрывала, сначала в Линце, а потом в Ноттингеме. Свой первый матч Ястремская выиграла у польки Магды Линетт – 6:4, 4:2, в этот момент соперница снялась с матча. Украинка не собирается отдыхать, она ощутила уверенность на траве, 5 побед в 6 играх, к Уимблдону она точно готова.

Франческа Джонс

Британская спортсменка не впечатляет на больших турнирах в этом сезоне, где вылетает на ранних стадиях или в квалификации. Джонс во многих случаях отдавала предпочтение соревнованиям серии ITF, два из них она смогла выиграть.

Историю Джонс многие знают, из-за редкого заболевания у нее меньше пальцев на руках и ногах, но даже такие физические трудности не мешают ей показывать теннис хорошего уровня. Борьбу в основной сетке спортсменка начала благодаря wild card. Свой первый матч в Истборне британка провела против бельгийки Миннен – 6:4, 7:5, закончить матч удалось только с шестого матчбола. Теннисистка в этом году провела 4 матча на траве, одержав две победы.

Личные встречи

Теннисистки пересекались всего раз, матч состоялся три месяца назад на турнире в Мадриде, тогда в затяжной битве Ястремская одержала победу – 7:6, 4:6, 6:3.

Прогноз

Украинка фаворит данного противостояния, она выше в рейтинге, имеет преимущество в очных встречах, а также находится в лучшей форме. Местная публика будет поддерживать Джонс, но это не такое большое преимущество.

Борьба в таком матче может затянуться, я считаю интересной ставку на тотал больше 20,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,73.