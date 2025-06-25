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  4. ТРУБИН: «Победа над Баварией? Я очень счастлив и горжусь командой»
Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 08:08 |
910
0

ТРУБИН: «Победа над Баварией? Я очень счастлив и горжусь командой»

Анатолий пообщался с журналистами после матча клубного чемпионата мира

25 июня 2025, 08:08 |
910
0
ТРУБИН: «Победа над Баварией? Я очень счастлив и горжусь командой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин пообщался с журналистами после победной игры против мюнхенской Баварии (1:0) на клубном чемпионате мира.

«Это был отличный матч против замечательной команды. Я очень счастлив и горжусь командой. Мы отдали все, чтобы победить. Было очень жарко. Было очень важно победить. Мы проделали свою работу, чтобы пройти в следующий раунд.

Челси или Эсперанс? Пока я очень устал, ничего не чувствую. Я просто хочу отдохнуть, а потом мы подготовимся к следующей игре. Мы были сосредоточены на Баварии, а теперь увидим, что будет дальше», – заявил Трубин сразу после матча.

В плей-офф клубного чемпионата мира «орлы» сыграют против лондонского «Челси». Матч запланирован на субботу, 28 июня. Стартовый свисток раздастся в 23:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Анатолий Трубин стал лучшим игроком матча Бенфика – Бавария.

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Бенфика Бавария клубный чемпионат мира по футболу Анатолий Трубин Бенфика - Бавария
Олег Вахоцкий Источник: A Bola
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