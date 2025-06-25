ТРУБИН: «Победа над Баварией? Я очень счастлив и горжусь командой»

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин пообщался с журналистами после победной игры против мюнхенской Баварии (1:0) на клубном чемпионате мира.

«Это был отличный матч против замечательной команды. Я очень счастлив и горжусь командой. Мы отдали все, чтобы победить. Было очень жарко. Было очень важно победить. Мы проделали свою работу, чтобы пройти в следующий раунд.

Челси или Эсперанс? Пока я очень устал, ничего не чувствую. Я просто хочу отдохнуть, а потом мы подготовимся к следующей игре. Мы были сосредоточены на Баварии, а теперь увидим, что будет дальше», – заявил Трубин сразу после матча.

В плей-офф клубного чемпионата мира «орлы» сыграют против лондонского «Челси». Матч запланирован на субботу, 28 июня. Стартовый свисток раздастся в 23:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Анатолий Трубин стал лучшим игроком матча Бенфика – Бавария.