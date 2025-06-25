Дарья Снигур – Яна Фетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда квалификации Уимблдона-2025
25 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 163) продолжит выступления в квалификации Уимблдона-2025.
Во втором раунде отбора украинка сыграет против Яны Фетт (Хорватия, WTA 168). Поединок состоится четвертым запуском на корте №15 после игры Жаке – Гаубас. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.
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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Дарьи.
Победительница противостояния в финале квалов поборется либо против Эллы Зайдель, либо против Юле Нимайер.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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