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Уимблдон
25 июня 2025, 07:49 |
19
0

Дарья Снигур – Яна Фетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда квалификации Уимблдона-2025

25 июня 2025, 07:49 |
19
0
Дарья Снигур – Яна Фетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

25 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 163) продолжит выступления в квалификации Уимблдона-2025.

Во втором раунде отбора украинка сыграет против Яны Фетт (Хорватия, WTA 168). Поединок состоится четвертым запуском на корте №15 после игры Жаке – Гаубас. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Дарьи.

Победительница противостояния в финале квалов поборется либо против Эллы Зайдель, либо против Юле Нимайер.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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