Дарья Снигур – Яна Фетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 163) продолжит выступления в квалификации Уимблдона-2025.

Во втором раунде отбора украинка сыграет против Яны Фетт (Хорватия, WTA 168). Поединок состоится четвертым запуском на корте №15 после игры Жаке – Гаубас. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Дарьи.

Победительница противостояния в финале квалов поборется либо против Эллы Зайдель, либо против Юле Нимайер.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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