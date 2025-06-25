25 июня, в рамках второго круга квалификации Уимблдона, свою встречу проведут Дарья Снигур (WTA 163) и Яна Фетт.

Матч начнется в 17:30 по киевскому времени.

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Дарья Снигур

Украинская спортсменка пытается прогрессировать, хотя стабильности явно не хватает. Среди успехов этого сезона, можно вспомнить два финала турниров ITF, для сравнения, в прошлом году удалось выиграть два титула этой серии. На Aus Open Снигур смогла пробиться в основную сетку, сумев преодолеть квалификацию, но проиграла в первом же круге.

В первом круге квалификации спортсменке повезло со жребием, ведь Берфу Дженгиз из Турции провела всего один матч в этом сезоне, победа была ожидаемо легкой – 6:3, 6:1. Старт уверенный, хотя стоит понимать, что соперница не показала игру высокого уровня.

Яна Фетт

Хорватская спортсменка тоже не выигрывала титулов в текущем сезоне, на ее счету 14 побед в 26 играх. Большинство своих матчей Фетт провела на грунте, целых 18 матчей, а вот на траве было всего две встречи, одну из них удалось выиграть.

Главным достижением сезона можно считать попадания в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через квалификацию, но там спортсменка вылетела в первом круге. Если углубиться в статистику, будет понятно, что большинство матчей Фетт выиграла в квалификациях или же на турнирах невысокого уровня.

Борьбу на этом Уимблдоне теннисистка начала с матча против китаянки Сидзя Вей, победа была уверенной – 6:3, 6:2. Учитывая форму хорватки, шансы на попадания в основную сетку мейджора не выглядят высокими.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой дважды, оба матча состоялись еще в 2021 году, на протяжении двух недель, в обоих случаях побеждала украинская спортсменка.

Прогноз

На бумаге украинка фаворит, но я жду сложного матча, соперницы находятся рядом в рейтинге. Снигур ведет в очных встречах, но с момента последнего их матча прошло много времени. Если заглянуть вперед, победитель этой пары, сыграет против лучшей теннисистки в немецком дерби Зайдель – Нимайер.

Жду сложного и непредсказуемого матча, который может завершиться с любым исходом, ставлю на тотал больше 20,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,85.