Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 14) продолжит выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В 1/8 финала украинка сыграет против Беатрис Хаддад Майи (Бразилия, WTA 21). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после игры Саккари – Александрова. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется против второй сеяной Жасмин Паолини (Италия, WTA 4).

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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