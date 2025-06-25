Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
25 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 14) продолжит выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.
В 1/8 финала украинка сыграет против Беатрис Хаддад Майи (Бразилия, WTA 21). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после игры Саккари – Александрова. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в четвертьфинале поборется против второй сеяной Жасмин Паолини (Италия, WTA 4).
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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