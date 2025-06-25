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  4. Элина Свитолина – Хаддад Майя. Прогноз на матч WTA 500 в Бад-Хомбурге
WTA
25 июня 2025, 07:10 |
281
0

Элина Свитолина – Хаддад Майя. Прогноз на матч WTA 500 в Бад-Хомбурге

Поединок 1/8 финала состоится 25 июня и начнется не ранее 14:00 по Киеву

25 июня 2025, 07:10 |
281
0
Элина Свитолина – Хаддад Майя. Прогноз на матч WTA 500 в Бад-Хомбурге
Коллаж Sport.ua

25 июня, во втором круге теннисного турнира в Бод-Хомбурге между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 14) и Беатрис Хаддад Майя (WTA 21).

Старт встречи запланирован на 14:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Украинская спортсменка проводит текущий сезон на высоком уровне, на ее счету 30 побед в 39 противостояниях. Свитолина может похвастаться тем, что выиграла турнир в Руане. На мейджорах в Австралии и Франции теннисистка доходила до четвертьфиналов, можно себе записать в актив и полуфинал Мадрида.

В первом круге Бод-Хомбурга был сложнейший матч против Элизе Мертенс, уступая в первом сете 4:5 и 15:40 на подаче соперницы, отыграла два сетбола, а потом выиграла партию 7:5. Удалось в дальнейшем дожать оппонентку во втором сете – 6:4.

Свитолина в хорошей форме, она ведет полноценную подготовку к Уимблдону, где квалификация уже началась. Украинка может далеко зайти на таком турнире, а может даже побороться за титул, ведь есть мастерство, опыт, желание.

Беатрис Хаддад Майя

Бразильянка не может похвастаться успехами в этом сезоне, всего 8 побед в 26 противостояниях. Хаддад Майя даже пережила в 2025 году катастрофическую серию из девяти поражений кряду. Лучший свой турнир спортсменка провела в Страсбурге, там она дошла до полуфинала, где в упорной борьбе уступила Рыбакиной.

В первом круге теннисистка смогла уверенно обыграть американку Эшлин Крюгер – 6:1, 6:4. Хаддад Майя уже играет на третьем травяном турнире в этом году, на которых она провела 4 встречи, одержав две победы. Хоть сезон плохой для спортсменки, она держится высоко в рейтинге, не думаю, что на траве бразильянка сможет сделать прорыв, какой она сделала в 2022-м году, когда она выиграла два турнира на этом покрытии.

Прогноз

Несмотря на тот факт, что между собой сыграют две известные и сильные теннисистки, ранее между собой они никогда не встречались. Украинка считается фаворитом этой пары, с чем я согласен, ведь Свитолина проводит этот сезон лучше бразильянки.

Это будет увлекательная битва, в которой я поставлю на успех Элины с форой -3,5 гейма. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,86.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
25.06.2025 -
14:00
Беатрис Хаддад Майя
Фора Свитолиной (-3.5) 1.86 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

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Элина Свитолина Беатрис Хаддад Майя WTA Бад-Хомбург прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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