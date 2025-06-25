ВИДЕО. Костюк провела совместную тренировку с чемпионкой Australian Open

Вторая ракетка Украины Марта Костюк и победительница Открытого чемпионата Австралии 2025 Мэдисон Киз провели совместную тренировку на травяном корте Уимблдона.

Судя по кадрам из видео тренировка прошла в веселой обстановке и с позитивным настроением.

Интересно, что в прошлом сезоне в 1/16 финала британского мейджора Марта завершила выступления на травяных кортах Уимблдона после поражения в двухсетовом поединке именно от Мэдисон.

В 2024 году украинская теннисистка провела в общей сложности пять матчей на травяном покрытии: дважды выиграла и три раза уступила своим соперницам. В этом сезоне 22-летняя украинка дважды сыграла на траве и дважды проиграла американке Эмме Наварро.

ВИДЕО. Марта Костюк и Мэдисон Киз проводят совместную тренировку