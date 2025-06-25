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  4. ВИДЕО. Костюк провела совместную тренировку с чемпионкой Australian Open
Уимблдон
25 июня 2025, 07:28 |
208
0

ВИДЕО. Костюк провела совместную тренировку с чемпионкой Australian Open

Тренировка прошла в веселой обстановке и с позитивным настроением

25 июня 2025, 07:28 |
208
0
ВИДЕО. Костюк провела совместную тренировку с чемпионкой Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк и победительница Открытого чемпионата Австралии 2025 Мэдисон Киз провели совместную тренировку на травяном корте Уимблдона.

Судя по кадрам из видео тренировка прошла в веселой обстановке и с позитивным настроением.

Интересно, что в прошлом сезоне в 1/16 финала британского мейджора Марта завершила выступления на травяных кортах Уимблдона после поражения в двухсетовом поединке именно от Мэдисон.

В 2024 году украинская теннисистка провела в общей сложности пять матчей на травяном покрытии: дважды выиграла и три раза уступила своим соперницам. В этом сезоне 22-летняя украинка дважды сыграла на траве и дважды проиграла американке Эмме Наварро.

ВИДЕО. Марта Костюк и Мэдисон Киз проводят совместную тренировку

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Уимблдон-2025 Марта Костюк Мэдисон Киз
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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