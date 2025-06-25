Расписание матчей украинок на турнирах WTA и Уимблдоне на 25 июня
В среду украинцы поболеют за Свитолину, Ястремскую, Снигур и Надежду Киченок
25 июня на Уимблдоне состоятся матчи второго раунда квалификации. А на турнирах WTA 500 в Бад-Хомбурге и WTA 250 в Истборне будут сыграли поединки второго круга основных сеток.
В среду украинские болельщики поболеют за Элину Свитолину, Даяну Ястремскую и Надежду Киченок.
Расписание матчей украинок на турнирах WTA и Уимблдоне на 25 июня
WTA 500 Бад-Хомбург. Одиночный разряд, 1/8 финала
Центральный корт. 2-й запуск (не ранее 14:00)
Элина Свитолина [7] – Беатрис Хаддад Майя
Уимблдон-2025. Квалификация
Корт №15. 4-й запуск (не ранее 17:30)
Дарья Снигур – Яна Фетт
WTA 250 Истборн. Одиночный разряд, 1/8 финала
Корт №1. 4-й запуск (не ранее 18:00)
Даяна Ястремская – Франческа Джонс [WC]
WTA 500 Бад-Хомбург. Парный разряд, 1/4 финала
Корт №1. 3-й запуск (не ранее 15:30)
Надежда Киченок / Николь Мелихар – Го Ханьюй / Александра Панова
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