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WTA
25 июня 2025, 06:50 |
486
0

Расписание матчей украинок на турнирах WTA и Уимблдоне на 25 июня

В среду украинцы поболеют за Свитолину, Ястремскую, Снигур и Надежду Киченок

25 июня 2025, 06:50 |
486
0
Расписание матчей украинок на турнирах WTA и Уимблдоне на 25 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

25 июня на Уимблдоне состоятся матчи второго раунда квалификации. А на турнирах WTA 500 в Бад-Хомбурге и WTA 250 в Истборне будут сыграли поединки второго круга основных сеток.

В среду украинские болельщики поболеют за Элину Свитолину, Даяну Ястремскую и Надежду Киченок.

Расписание матчей украинок на турнирах WTA и Уимблдоне на 25 июня

WTA 500 Бад-Хомбург. Одиночный разряд, 1/8 финала

Центральный корт. 2-й запуск (не ранее 14:00)

Элина Свитолина [7] – Беатрис Хаддад Майя

Уимблдон-2025. Квалификация

Корт №15. 4-й запуск (не ранее 17:30)

Дарья Снигур Яна Фетт

WTA 250 Истборн. Одиночный разряд, 1/8 финала

Корт №1. 4-й запуск (не ранее 18:00)

Даяна Ястремская Франческа Джонс [WC]

WTA 500 Бад-Хомбург. Парный разряд, 1/4 финала

Корт №1. 3-й запуск (не ранее 15:30)

Надежда Киченок / Николь Мелихар – Го Ханьюй / Александра Панова

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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