Сыграет ли украинец? Стартовые составы на матч Лос-Анджелеса с Фламенго
25 июня в 04:00 пройдет подинок 3-го тура клубного чемпионата мира
25 июня в 04:00 пройдет матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.
«Лос-Анджелес» из США и «Фламенго» из Бразилии сыграют на арене Citrus Bowl в Орландо.
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Положение в группе D: Фламенго (6 очков), Челси (3), Эсперанс (3), Лос-Анджелес (0).
Фламенго досрочно вышел в 1/8 финала с первого места, а Лос-Анджелес потерял все шансы на выход в плей-офф.
Украинский защитник Артем Смоляков заявлен в резервном составе Лос-Анджелеса.
Названы стартовые составы на матч Лос-Анджелес – Фламенго
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