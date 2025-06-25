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Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 03:41 | Обновлено 25 июня 2025, 03:49
65
0

Сыграет ли украинец? Стартовые составы на матч Лос-Анджелеса с Фламенго

25 июня в 04:00 пройдет подинок 3-го тура клубного чемпионата мира

25 июня 2025, 03:41 | Обновлено 25 июня 2025, 03:49
65
0
Сыграет ли украинец? Стартовые составы на матч Лос-Анджелеса с Фламенго
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Смоляков

25 июня в 04:00 пройдет матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.

«Лос-Анджелес» из США и «Фламенго» из Бразилии сыграют на арене Citrus Bowl в Орландо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Положение в группе D: Фламенго (6 очков), Челси (3), Эсперанс (3), Лос-Анджелес (0).

Фламенго досрочно вышел в 1/8 финала с первого места, а Лос-Анджелес потерял все шансы на выход в плей-офф.

Украинский защитник Артем Смоляков заявлен в резервном составе Лос-Анджелеса.

Названы стартовые составы на матч Лос-Анджелес Фламенго

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Лос-Анджелес (MLS) Фламенго клубный чемпионат мира по футболу стартовые составы Артем Смоляков
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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