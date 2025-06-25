Сыграет ли украинец? Стартовые составы на матч Лос-Анджелеса с Фламенго

25 июня в 04:00 пройдет матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.

«Лос-Анджелес» из США и «Фламенго» из Бразилии сыграют на арене Citrus Bowl в Орландо.

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Положение в группе D: Фламенго (6 очков), Челси (3), Эсперанс (3), Лос-Анджелес (0).

Фламенго досрочно вышел в 1/8 финала с первого места, а Лос-Анджелес потерял все шансы на выход в плей-офф.

Украинский защитник Артем Смоляков заявлен в резервном составе Лос-Анджелеса.

Названы стартовые составы на матч Лос-Анджелес – Фламенго