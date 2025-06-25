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WTA
25 июня 2025, 04:35 | Обновлено 25 июня 2025, 05:02
47
0

ФОТО. Первая ракетка Великобритании расплакалась после матча в Истборне

Эмма Радукану дала волю эмоциям в поединке первого раунда

25 июня 2025, 04:35 | Обновлено 25 июня 2025, 05:02
47
0
ФОТО. Первая ракетка Великобритании расплакалась после матча в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Первая ракетка Великобритании Эмма Радукану дала волю эмоциям в матче первого раунда на травяном турнире WTA 250 в Истборне.

Проиграв в упорной борьбе первый сет американке Энн Ли на тай-брейке, британская теннисистка сумела переломить ход поединка и победила в непростом поединке с камбеком – 6:7 (5:7), 6:3, 6:1 за 2 часа и 21 минуту.

После окончания встречи Радукану не сдержала эмоций и разрыдалась прямо на корте, видимо от напряжения и трудностей, с которыми она столкнулась в первом сете.

На стадии 1/8 финала 22-летняя британка сыграет с Майей Джойнт из Австралии.

ФОТО. Эмма Радукану расплакалась после окончания матча

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WTA Истборн Эмма Радукану Энн Ли
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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