ФОТО. Первая ракетка Великобритании расплакалась после матча в Истборне
Эмма Радукану дала волю эмоциям в поединке первого раунда
Первая ракетка Великобритании Эмма Радукану дала волю эмоциям в матче первого раунда на травяном турнире WTA 250 в Истборне.
Проиграв в упорной борьбе первый сет американке Энн Ли на тай-брейке, британская теннисистка сумела переломить ход поединка и победила в непростом поединке с камбеком – 6:7 (5:7), 6:3, 6:1 за 2 часа и 21 минуту.
После окончания встречи Радукану не сдержала эмоций и разрыдалась прямо на корте, видимо от напряжения и трудностей, с которыми она столкнулась в первом сете.
На стадии 1/8 финала 22-летняя британка сыграет с Майей Джойнт из Австралии.
ФОТО. Эмма Радукану расплакалась после окончания матча
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