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US Open
25 июня 2025, 03:13 |
39
0

Чемпионка Grand Slam: «Когда слышишь, что говорит Алькарас, это стыдно»

Кристина Младенович раскритиковала инициативу US Open 2025

25 июня 2025, 03:13 |
39
0
Чемпионка Grand Slam: «Когда слышишь, что говорит Алькарас, это стыдно»
Gettyimages. Кристина Младенович

Французская теннисистка Кристина Младенович, обладательница девяти титулов Большого шлема в парном разряде (шесть в женских парах и три в миксте), резко раскритиковала инициативу US Open 2025 по изменению формата турнира в смешанном парном разряде.

Француженка возмущена решением организаторов превратить соревнование в масштабное медийное событие с участием звезд мирового тенниса, при этом полностью изменив формат, в котором она и многие другие добивались значительных спортивных успехов.

«Когда слышишь, как Алькарас и другие говорят, что собираются играть в миксте ради веселья и подготовки к US Open – это просто стыдно.

Мы говорим о турнире Большого шлема. Это не может быть просто подготовка или развлечение, – заявила Младенович в интервью TennisActu. – С точки зрения маркетинга и бизнес-стратегии – идея блестящая. Но с точки зрения спорта – они искажают суть нашей игры, и это большая проблема. Такие события, возможно, и нужны, но нельзя ради них убирать классический турнир в миксте с программы Большого шлема».

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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