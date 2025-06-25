Чемпионка Grand Slam: «Когда слышишь, что говорит Алькарас, это стыдно»

Французская теннисистка Кристина Младенович, обладательница девяти титулов Большого шлема в парном разряде (шесть в женских парах и три в миксте), резко раскритиковала инициативу US Open 2025 по изменению формата турнира в смешанном парном разряде.

Француженка возмущена решением организаторов превратить соревнование в масштабное медийное событие с участием звезд мирового тенниса, при этом полностью изменив формат, в котором она и многие другие добивались значительных спортивных успехов.

«Когда слышишь, как Алькарас и другие говорят, что собираются играть в миксте ради веселья и подготовки к US Open – это просто стыдно.

Мы говорим о турнире Большого шлема. Это не может быть просто подготовка или развлечение, – заявила Младенович в интервью TennisActu. – С точки зрения маркетинга и бизнес-стратегии – идея блестящая. Но с точки зрения спорта – они искажают суть нашей игры, и это большая проблема. Такие события, возможно, и нужны, но нельзя ради них убирать классический турнир в миксте с программы Большого шлема».