Поворознюк отреагировал на назначение Ротаня в Полесье: «Кто платит...»
Президент «Ингульца» был достаточно лаконичен
Одиозный президент «Ингульца» Александр Поворознюк отреагировал на назначение Руслана Ротаня на должность главного тренера житомирского «Полесья».
«Как воспринял переход Ротаня в Полесье? Совершенно никак. Его уход, конечно, будет влиять на Александрию, но это футбол. Кто платит, тот заказывает музыку, кто больше дает денег. Футболист, чтобы вы понимали, 200 рублей больше, он и пошел туда», – сказал Поворознюк.
Руслан Ротань ударно провел прошлый сезон во главе «Александрии», завоевав с клубом историческое серебро УПЛ, но в начале лета был назначен на должность главного тренера житомирского «Полесья».
Ранее Ротань пригрозил оштрафовать игроков житомирского клуба, но они все еще могут исправить.
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