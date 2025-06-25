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Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 08:26 | Обновлено 25 июня 2025, 09:07
1475
0

Поворознюк отреагировал на назначение Ротаня в Полесье: «Кто платит...»

Президент «Ингульца» был достаточно лаконичен

25 июня 2025, 08:26 | Обновлено 25 июня 2025, 09:07
1475
0
Поворознюк отреагировал на назначение Ротаня в Полесье: «Кто платит...»
ФК Полесье. Руслан Ротань

Одиозный президент «Ингульца» Александр Поворознюк отреагировал на назначение Руслана Ротаня на должность главного тренера житомирского «Полесья».

«Как воспринял переход Ротаня в Полесье? Совершенно никак. Его уход, конечно, будет влиять на Александрию, но это футбол. Кто платит, тот заказывает музыку, кто больше дает денег. Футболист, чтобы вы понимали, 200 рублей больше, он и пошел туда», – сказал Поворознюк.

Руслан Ротань ударно провел прошлый сезон во главе «Александрии», завоевав с клубом историческое серебро УПЛ, но в начале лета был назначен на должность главного тренера житомирского «Полесья».

Ранее Ротань пригрозил оштрафовать игроков житомирского клуба, но они все еще могут исправить.

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Руслан Ротань Полесье Житомир Александр Поворознюк Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник
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