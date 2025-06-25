Поворознюк отреагировал на назначение Ротаня в Полесье: «Кто платит...»

Одиозный президент «Ингульца» Александр Поворознюк отреагировал на назначение Руслана Ротаня на должность главного тренера житомирского «Полесья».

«Как воспринял переход Ротаня в Полесье? Совершенно никак. Его уход, конечно, будет влиять на Александрию, но это футбол. Кто платит, тот заказывает музыку, кто больше дает денег. Футболист, чтобы вы понимали, 200 рублей больше, он и пошел туда», – сказал Поворознюк.

Руслан Ротань ударно провел прошлый сезон во главе «Александрии», завоевав с клубом историческое серебро УПЛ, но в начале лета был назначен на должность главного тренера житомирского «Полесья».

Ранее Ротань пригрозил оштрафовать игроков житомирского клуба, но они все еще могут исправить.