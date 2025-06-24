Другие новости24 июня 2025, 23:43 |
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ФОТО. Антонела поиздевалась над Месси в его день рождения
Посмотрите как пошутила Антонела Роккуццо над звездным мужем
24 июня 2025, 23:43 |
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Антонела Роккуццо удивила фанатов необычным подарком на 38-летие Лионеля Месси — тортом в стиле Смурфиков.
Яркое голубое угощение, опубликованное в Instagram, сразу стало хитом в соцсетях.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Под фото Антонела написала: «С днём рождения, буркотливый старик! Лучший папа, партнёр, человек! Как же нам повезло! Любим тебя 🤍🎂».
Фанаты отреагировали с юмором: «Торт Смурфа для GOAT? Эпично», «Он сам у себя на торте», «Торт! Я его люблю!».
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