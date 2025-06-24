ФОТО. Антонела поиздевалась над Месси в его день рождения

Антонела Роккуццо удивила фанатов необычным подарком на 38-летие Лионеля Месси — тортом в стиле Смурфиков.

Яркое голубое угощение, опубликованное в Instagram, сразу стало хитом в соцсетях.

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Под фото Антонела написала: «С днём рождения, буркотливый старик! Лучший папа, партнёр, человек! Как же нам повезло! Любим тебя 🤍🎂».

Фанаты отреагировали с юмором: «Торт Смурфа для GOAT? Эпично», «Он сам у себя на торте», «Торт! Я его люблю!».