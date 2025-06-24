Матч КЧМ-2025 между Окленд Сити и Бока Хуниорс прерван. Что случилось?

24 июня в 22:00 проходит матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Окленд Сити (Новая Зеландия) и Бока Хуниорс (Аргентина) играют на стадионе Geodis Park в Нэшвилле.

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Команда Бока Хуниорс открыла счет в первом тайме благодаря автоголу соперников. Однако Окленд Сити уравнял ситуацию после перерыва (1:1).

Поединок на 56-й минуте приостановлен из-за угрозы надвигающейся грозы.

Это традиционная мера предосторожности по регламентным правилам в США на КЧМ-2025. Это уже 5-й матч турнира, который прерван по такой причине.

Клубный чемпионат мира 2025

3-й тур, 24 июня 2025 года. Нэшвилл (США)

Окленд Сити (Новая Зеландия) – Бока Хуниорс (Аргентина) – 1:1 (матч прерван, 56 мин)

Голы: Нейтан Гарроу, 26 (автогол) – Кристиан Грей, 52

ФОТО. Матч КЧМ-2025 между Окленд Сити и Бока Хуниорс прерван