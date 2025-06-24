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24 июня 2025, 23:23 | Обновлено 24 июня 2025, 23:51
791
0

ФОТО. Футболиста МЮ призвали покинуть клуб после публикации в Instagram

Алехандро Гарначо изрядно начудил

24 июня 2025, 23:23 | Обновлено 24 июня 2025, 23:51
791
0
ФОТО. Футболиста МЮ призвали покинуть клуб после публикации в Instagram
Instagram. Алехандро Гарначо

Фанаты «Манчестер Юнайтед» раскритиковали Алехандро Гарначо после его фото в футболке «Астон Виллы» с именем Маркуса Рэшфорда.

20-летнего аргентинца попросили искать новый клуб после неудачного сезона, и он заинтересован в переходе в «Наполи» или «Челси».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Гарначо отдыхает на Ибице, где сделал неоднозначное фото в футболке принципиального соперника.

Фанаты «Юнайтед» назвали это предательством и потребовали уйти из клуба, тогда как болельщики «Виллы» восприняли это положительно.

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фото Алехандро Гарначо lifestyle Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Астон Вилла
Максим Лапченко Источник: The Sun
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