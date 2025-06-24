ФОТО. Футболиста МЮ призвали покинуть клуб после публикации в Instagram
Алехандро Гарначо изрядно начудил
Фанаты «Манчестер Юнайтед» раскритиковали Алехандро Гарначо после его фото в футболке «Астон Виллы» с именем Маркуса Рэшфорда.
20-летнего аргентинца попросили искать новый клуб после неудачного сезона, и он заинтересован в переходе в «Наполи» или «Челси».
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Гарначо отдыхает на Ибице, где сделал неоднозначное фото в футболке принципиального соперника.
Фанаты «Юнайтед» назвали это предательством и потребовали уйти из клуба, тогда как болельщики «Виллы» восприняли это положительно.
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