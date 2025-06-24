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24 июня 2025, 21:52 | Обновлено 24 июня 2025, 22:08
548
0

ФОТО. Гарет Бэйл после провала с покупкой Плимута хочет другой клуб

Гарет Бэйл выбрал Кардифф Сити

24 июня 2025, 21:52 | Обновлено 24 июня 2025, 22:08
548
0
ФОТО. Гарет Бэйл после провала с покупкой Плимута хочет другой клуб
Instagram. Гарет Бэйл

Гарет Бэйл подтвердил, что входит в группу, которая хочет купить его родной клуб «Кардифф Сити».

Ранее он был частью американского консорциума, пытавшегося приобрести «Плимут Аргайл», но попытка провалилась. Теперь Бэйл стремится стать совладельцем «Кардиффа» из Лиги 1.

В интервью Sky Sports он сказал: «Это мой родной клуб, где я вырос, и мой дядя играл за него. Быть в составе владельческой группы — мечта».

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Хотя Бэйл родился в Кардиффе, он не играл за клуб, начав карьеру в «Саутгемптоне», а затем выступал за «Тоттенхэм», «Реал» и «Лос-Анджелес ФК».

«Кардифф» близок моему сердцу, и я хочу помочь ему вернуться в Премьер-лигу. Мы связываемся с клубом, надеюсь, договоримся».

«Кардифф» играл в Премьер-лиге в сезоне 2018-19, но вылетел и провел шесть лет в Чемпионшипе, в этом сезоне снова понизился в классе.

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фото Гарет Бэйл Кардифф Сити чемпионат Англии по футболу lifestyle бизнес
Максим Лапченко Источник: ESPN
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