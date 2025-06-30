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  4. Хаби Алонсо впервые выставил игрока Реала на трансфер. Он ему не нужен
Испания
30 июня 2025, 00:59 |
659
0

Хаби Алонсо впервые выставил игрока Реала на трансфер. Он ему не нужен

Менди летом может покинуть клуб

30 июня 2025, 00:59 |
659
0
Хаби Алонсо впервые выставил игрока Реала на трансфер. Он ему не нужен
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферлан Менди

Французский фулбек Ферлан Менди покинет мадридский «Реал» уже этим летом.

По информации испанских СМИ, Менди стал первым футболистом, которого выставил на трансфер новоиспеченный наставник Хаби Алонсо. Алонсо рассчитывает, что в клуб скоро прибудет португальский фулбек Альваро Каррерас из «Бенфики», который должен занять место основного левого защитника в клубе.

В текущем сезоне Ферлан Менди провел 31 матч на клубном уровне, отдал 2 голевые передачи. Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо не рассчитывает на Менди и хочет его продать.

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Ферлан Менди трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид Хаби Алонсо
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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