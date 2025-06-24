Другие новости24 июня 2025, 20:32 | Обновлено 24 июня 2025, 20:50
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ФОТО. Соблазнительное селфи жены футболиста Шахтера покорило сеть
Дария Савина снова напомнила о себе
24 июня 2025, 20:32 | Обновлено 24 июня 2025, 20:50
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Журналистка Дария Бондарь, супруга защитника «Шахтёра» Валерия Бондаря, выложила эффектное селфи в Instagram.
На фото – яркий топ с декольте, укладка и уверенный взгляд.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Подписчики активно отреагировали на публикацию.
Девушка в очередной раз показала свою красоту, а совсем недавно она познакомила болельщиков «горняков» с новым тренером Ардой Тураном.
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Комментарии 2
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Ну все походу турок піде стопами Фонсеки... Правда Бондарую навряд чи це сподобається....
Які робочі губи набалакала. Турок, цікаво, їй вже підсунув свій мікрофон?
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