ФОТО. Соблазнительное селфи жены футболиста Шахтера покорило сеть

Журналистка Дария Бондарь, супруга защитника «Шахтёра» Валерия Бондаря, выложила эффектное селфи в Instagram.

На фото – яркий топ с декольте, укладка и уверенный взгляд.

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Подписчики активно отреагировали на публикацию.

Девушка в очередной раз показала свою красоту, а совсем недавно она познакомила болельщиков «горняков» с новым тренером Ардой Тураном.