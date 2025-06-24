Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Соблазнительное селфи жены футболиста Шахтера покорило сеть
Другие новости
24 июня 2025, 20:32 | Обновлено 24 июня 2025, 20:50
984
2

ФОТО. Соблазнительное селфи жены футболиста Шахтера покорило сеть

Дария Савина снова напомнила о себе

24 июня 2025, 20:32 | Обновлено 24 июня 2025, 20:50
984
2
ФОТО. Соблазнительное селфи жены футболиста Шахтера покорило сеть
Instagram. Дария Бондарь

Журналистка Дария Бондарь, супруга защитника «Шахтёра» Валерия Бондаря, выложила эффектное селфи в Instagram.

На фото – яркий топ с декольте, укладка и уверенный взгляд.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Подписчики активно отреагировали на публикацию.

Девушка в очередной раз показала свою красоту, а совсем недавно она познакомила болельщиков «горняков» с новым тренером Ардой Тураном.

По теме:
ВИДЕО. Гвардиола впечатлил своей физической формой в 54 года
Стало известно, с кем сыграют Карпаты во время сборов в Украине
Новый тренер Ворсклы рассказал о задаче на сезон и трансферах
фото Даша Савина Валерий Бондарь Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу lifestyle девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как играет Брайан Медина, которым интересуется Динамо
Футбол | 24 июня 2025, 20:39 0
ВИДЕО. Как играет Брайан Медина, которым интересуется Динамо
ВИДЕО. Как играет Брайан Медина, которым интересуется Динамо

Защитник выступает за колумбийский клуб Америка де Кали

Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута
Футбол | 24 июня 2025, 00:50 4
Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута
Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута

«Вишни» не захотели продавать Илью «скаузерам»

Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис | 24.06.2025, 16:45
Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
Бокс | 24.06.2025, 08:24
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
Футбол | 24.06.2025, 03:07
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vbolivalnyk-Peter
Ну все походу турок піде стопами Фонсеки... Правда Бондарую навряд чи це сподобається....
Ответить
+1
taras_sidyi
Які робочі губи набалакала. Турок, цікаво, їй вже підсунув свій мікрофон?
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Даниель ДЮБУА: «Бомбы будут лететь всю ночь, очень жаль»
Даниель ДЮБУА: «Бомбы будут лететь всю ночь, очень жаль»
23.06.2025, 01:18 5
Бокс
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
24.06.2025, 01:45 19
Футбол
Экс-соперник Дюбуа оценил бой с Усиком: «Будет апсет и поражение фаворита»
Экс-соперник Дюбуа оценил бой с Усиком: «Будет апсет и поражение фаворита»
23.06.2025, 05:55 3
Бокс
Мудрик прошел проверку на нескольких полиграфах. Известны результаты
Мудрик прошел проверку на нескольких полиграфах. Известны результаты
23.06.2025, 19:25 15
Футбол
Фьюри выбрал фаворита реванша за все пояса между Усиком и Дюбуа
Фьюри выбрал фаворита реванша за все пояса между Усиком и Дюбуа
23.06.2025, 05:01
Бокс
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
23.06.2025, 07:44 5
Футбол
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
23.06.2025, 02:12 6
Бокс
Таблицы КЧМ-2025 после 2-го тура. 4 команды уже обеспечили себе плей-офф
Таблицы КЧМ-2025 после 2-го тура. 4 команды уже обеспечили себе плей-офф
23.06.2025, 06:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем