ЛИТОВКА: «Сборная? Всегда что-то происходит... Как бы это ни было грустно»

37-летни украинский голкипер Игорь Литовка в интервью Sports24.uz рассказал о своих кумирах, возможной карьере тренера, а также коротко высказался о шансах сборной Украины выйти на ЧМ-2026 и поздравил команду Узбекистана:

О карьере тренера: «Вратари, как правило, больше вовлечены в игру, чем полевые футболисты. Поэтому часто они становятся хорошими тренерами. Пока что я не думаю о должности главного тренера, но работа с вратарями – это то, чем я бы хотел заниматься после завершения карьеры».

О кумирах: «Когда я начал смотреть футбол, конечно, это был Александр Шовковский. Первый раз, когда я сыграл против Динамо и он пожал мне руку после матча – эту эмоцию помню до сих пор. Сейчас сложно выделить кого-то одного. Стараюсь брать лучшее у всех: кто-то хорош в игре ногами, кто-то на линии. Сейчас слежу за Яном Зоммером – он долгое время демонстрирует очень надежную игру. Войцех Щенсны в этом сезоне вновь проявил себя и выиграл почти все турниры».

О сборных Украины и Узбекистана, а также ЧМ-2026: «Поздравляю Узбекистан с историческим выходом на чемпионат мира! Это невероятное достижение! Сборная Украины? У нас всегда что-то происходит… Как бы это ни было грустно. Сейчас в сборной меняется поколение. Посмотрим, что из этого выйдет. Франция в последнее время часто играет в финалах. Это футбол. Будем смотреть, поддерживать свою команду. А на чемпионате мира буду болеть и за Узбекистан».

Литовка в Украине поиграл за Электрометаллург-НЗФ, Севастополь, Таврию, Олимпик Донецк и Десну. Также Игорь выступал за ФК Волунтари (Румыния), Ригу (Латвия), ФК Загора (Хорватия), ФК Андижан (Узбекистан) и Гагру (Грузия). Сейчас Литовка защищает цвета любительского украинского клуба в Польше ФК Ловчи.