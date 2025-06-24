Хавбек сборной Испании выбрал Барселону. Но есть одна проблема
Уильямс хочет в Барселону, а не в Баварию
По информации инсайдера Фабрицио Романо, хавбек Атлетика Нико Уильямс передал клубу, что хочет перейти только в Барселону и ждет, когда будет согласован трансфер.
Ранее сообщалось, что вингер сборной Испании уже согласовал условия контракта до 2031 года.
Однако остается главная проблема. Барселона готова активировать клаусулу в размере 60 миллионов евро, но хочет выплачивать сумма по частям в течение нескольких лет.
Атлетик требует всю сумму сразу, тогда как у каталонцев нет финансовой возможности заплатить все одним траншем.
Это остается единственным препятствием на пути к трансферу.
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