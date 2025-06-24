Хавбек сборной Испании выбрал Барселону. Но есть одна проблема

По информации инсайдера Фабрицио Романо, хавбек Атлетика Нико Уильямс передал клубу, что хочет перейти только в Барселону и ждет, когда будет согласован трансфер.

Ранее сообщалось, что вингер сборной Испании уже согласовал условия контракта до 2031 года.

Однако остается главная проблема. Барселона готова активировать клаусулу в размере 60 миллионов евро, но хочет выплачивать сумма по частям в течение нескольких лет.

Атлетик требует всю сумму сразу, тогда как у каталонцев нет финансовой возможности заплатить все одним траншем.

Это остается единственным препятствием на пути к трансферу.