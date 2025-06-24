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WTA
24 июня 2025, 18:26 | Обновлено 24 июня 2025, 19:56
479
0

Л. Киченок / Перес – Чан Хао-Чин / Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

24 июня 2025, 18:26 | Обновлено 24 июня 2025, 19:56
479
0
Л. Киченок / Перес – Чан Хао-Чин / Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Людмила Киченок

24 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжает выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбуре, Германия.

Во втором раунде украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) играют против тандема Чан Хао-Чин / Клара Таусон. Время начала встречи – 18:15 по Киеву.

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Это первая встреча дуэтов.

Победительница противостояния в полуфинале поборются либо против Ульрикке Эйкери и Макото Ниномии, либо против Тимеи Бабош и Луизы Стефани.

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Чан Хао-Чин Людмила Киченок Эллен Перес Клара Таусон WTA Бад-Хомбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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