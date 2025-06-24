Л. Киченок / Перес – Чан Хао-Чин / Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжает выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбуре, Германия.

Во втором раунде украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) играют против тандема Чан Хао-Чин / Клара Таусон. Время начала встречи – 18:15 по Киеву.

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Это первая встреча дуэтов.

Победительница противостояния в полуфинале поборются либо против Ульрикке Эйкери и Макото Ниномии, либо против Тимеи Бабош и Луизы Стефани.