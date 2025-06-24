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  4. Игрок Кривбасса переходит в Актобе. Вернидуб дал оценку
Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 18:32 |
689
0

Игрок Кривбасса переходит в Актобе. Вернидуб дал оценку

Даниэль Соса близок к переходу в чемпионат Казахстана

24 июня 2025, 18:32 |
689
0
Игрок Кривбасса переходит в Актобе. Вернидуб дал оценку
ФК Кривбасс. Даниэль Соса

Бывший тренер украинского «Кривбасса» Юрий Вернидуб в интервью для Sports24.kz рассказал о потенциальном новичке «Актобе» Даниэле Сосу.

«Прежде всего, Даниэль – замечательный человек. Он представляет Нигер, хотя, как я знаю, сам является ганцем, поэтому хорошо говорит по-английски. Что касается работы и дисциплины, то профессионал. Очень общительный: за два сезона здесь подучил и украинский, и русский. Он понимал то, что я от него требую.

Когда Соса только перешел в «Кривбасс», то больше играл на фланге, но в последние месяцы я использовал его как форварда. Он мощный, атлетичный и не отдаст мяч просто так. Не скажу, что сверхтехничный, но за счет работы корпусом сохраняет контроль. Но большой минус этого парня - проблемная реализация. Моментов в игре много, а Даниэль выполнит лишь часть из них, поэтому и не забил столько, сколько я ожидал. Но, конечно, порой он решал в одного и мог отдать передачу», – сказал коуч.

Напомним, 26-летний нападающий провел в футболке «Кривбасса» 51 игру и отметился 13 результативными действиями. Ранее Соса выступал за «Маккаби» (Нетания) и «Ислочь». По информации СМИ, вскоре футболист должен пополнить состав «Актобе».

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Актобе чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Даниэль Соса Юрий Вернидуб
Александр Сильченко Источник
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