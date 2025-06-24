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  4. ЗИНЧЕНКО о возвращении россии в футбол: «Это не укладывается в голове»
Англия
24 июня 2025, 18:33 | Обновлено 24 июня 2025, 18:35
1541
3

ЗИНЧЕНКО о возвращении россии в футбол: «Это не укладывается в голове»

Игрок сборной Украины надеется, что этого пока не будет

24 июня 2025, 18:33 | Обновлено 24 июня 2025, 18:35
1541
3
ЗИНЧЕНКО о возвращении россии в футбол: «Это не укладывается в голове»
УАФ. Александр Зинченко

Хавбек Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко надеется, что ФИФА и УЕФА в ближайшее время не вернут российские сборные и клубы в футбол.

– Сейчас для меня это даже не укладывается в голове. Не знаю, что будет в будущем. У меня есть четкая позиция по отношению к этой стране. Я много раз об этом говорил, но не принимаю решения.

– Джанни Инфантино говорит: «Мы ждем мира, и тогда россия вернется к игре».
– Не знаю, что сказать. Я не тот человек, чьи слова что-то меняют. Прежде всего, мы должны остановить войну, потому что люди до сих пор гибнут», – сказал Зинченко в комментарии польскому СМИ Weszlo.com

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Александр Зинченко российско-украинская война Арсенал Лондон ФИФА УЕФА
Иван Зинченко Источник: Динамомания
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protasov_lyopu_davai
Редакция без новостей про русню жить не может?
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0
Singularis
Забыл куда сам свалил?
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0
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
https://youtu.be/jlEEZx65yDA?si=V-56xMd8vFQnWhye АЛЕ АЛЕ АЛЕ  САША НАШ ВАСПИТАНИК АЛЕ АЛЕ АЛЕ РЕНАТ НАШ БОГ И ЦАРЬ
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