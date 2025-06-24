ЗИНЧЕНКО о возвращении россии в футбол: «Это не укладывается в голове»

Хавбек Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко надеется, что ФИФА и УЕФА в ближайшее время не вернут российские сборные и клубы в футбол.

– Сейчас для меня это даже не укладывается в голове. Не знаю, что будет в будущем. У меня есть четкая позиция по отношению к этой стране. Я много раз об этом говорил, но не принимаю решения.

– Джанни Инфантино говорит: «Мы ждем мира, и тогда россия вернется к игре».

– Не знаю, что сказать. Я не тот человек, чьи слова что-то меняют. Прежде всего, мы должны остановить войну, потому что люди до сих пор гибнут», – сказал Зинченко в комментарии польскому СМИ Weszlo.com