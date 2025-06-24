У Ярмолюка будет тренер-новичок. Клуб АПЛ определился

Брентфорд близок к назначению нового наставника на место Томаса Франка, который летом перебрался на работу в Тоттенхэм.

Новым тренером Брентфорда станет Кит Эндрюс, который больше года работал с прошлым тренерским штабом в качестве наставника по стандартным положениям.

Опыта самостоятельной работы у Эндрюса нет, а в Брентфорде решили назначить тренера, которым хорошо знаком с составом игроков.

В составе Брентфорда играет хавбек сборной Украины Егор Ярмолюк. В прошлом сезоне провел 35 матчей.