У Ярмолюка будет тренер-новичок. Клуб АПЛ определился
Брентфорд нашел замену Франку
Брентфорд близок к назначению нового наставника на место Томаса Франка, который летом перебрался на работу в Тоттенхэм.
Новым тренером Брентфорда станет Кит Эндрюс, который больше года работал с прошлым тренерским штабом в качестве наставника по стандартным положениям.
Опыта самостоятельной работы у Эндрюса нет, а в Брентфорде решили назначить тренера, которым хорошо знаком с составом игроков.
В составе Брентфорда играет хавбек сборной Украины Егор Ярмолюк. В прошлом сезоне провел 35 матчей.
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