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Англия
24 июня 2025, 17:58 | Обновлено 24 июня 2025, 18:13
624
0

У Ярмолюка будет тренер-новичок. Клуб АПЛ определился

Брентфорд нашел замену Франку

24 июня 2025, 17:58 | Обновлено 24 июня 2025, 18:13
624
0
У Ярмолюка будет тренер-новичок. Клуб АПЛ определился
Sky Sports. Кит Эндрюс

Брентфорд близок к назначению нового наставника на место Томаса Франка, который летом перебрался на работу в Тоттенхэм.

Новым тренером Брентфорда станет Кит Эндрюс, который больше года работал с прошлым тренерским штабом в качестве наставника по стандартным положениям.

Опыта самостоятельной работы у Эндрюса нет, а в Брентфорде решили назначить тренера, которым хорошо знаком с составом игроков.

В составе Брентфорда играет хавбек сборной Украины Егор Ярмолюк. В прошлом сезоне провел 35 матчей.

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Брентфорд Егор Ярмолюк Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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