Туран назвал главное качество, которое требует от игроков Шахтера
Требует от игроков набрать физическую форму
Новый тренер Шахтера Арда Туран рассказал, что уже наладил коммуникацию с игроками команды, однако требует от них набрать физическую форму.
На первом этапе это главное желание наставника.
«Мы все говорим на языке футбола, поэтому на тренировках общаемся на английском и испанском – этого хватает. У нас хорошее общение, потому что я сам был игроком, я все понимаю, они все понимают. И я не прошу их делать ничего, во что я сам бы не верил и сам не делал».
«Что я прошу от игроков? Самое главное – иметь такие физические кондиции, чтобы играть в тот футбол, который я хочу видеть», – сказал Туран.
Команда готовится к старту квалификации в Лиге Европы.
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