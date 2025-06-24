Туран назвал главное качество, которое требует от игроков Шахтера

Новый тренер Шахтера Арда Туран рассказал, что уже наладил коммуникацию с игроками команды, однако требует от них набрать физическую форму.

На первом этапе это главное желание наставника.

«Мы все говорим на языке футбола, поэтому на тренировках общаемся на английском и испанском – этого хватает. У нас хорошее общение, потому что я сам был игроком, я все понимаю, они все понимают. И я не прошу их делать ничего, во что я сам бы не верил и сам не делал».

«Что я прошу от игроков? Самое главное – иметь такие физические кондиции, чтобы играть в тот футбол, который я хочу видеть», – сказал Туран.

Команда готовится к старту квалификации в Лиге Европы.