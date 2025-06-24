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Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 17:33 | Обновлено 24 июня 2025, 17:46
486
0

Туран назвал главное качество, которое требует от игроков Шахтера

Требует от игроков набрать физическую форму

24 июня 2025, 17:33 | Обновлено 24 июня 2025, 17:46
486
0
Туран назвал главное качество, которое требует от игроков Шахтера
ФК Шахтер. Арда Туран

Новый тренер Шахтера Арда Туран рассказал, что уже наладил коммуникацию с игроками команды, однако требует от них набрать физическую форму.

На первом этапе это главное желание наставника.

«Мы все говорим на языке футбола, поэтому на тренировках общаемся на английском и испанском – этого хватает. У нас хорошее общение, потому что я сам был игроком, я все понимаю, они все понимают. И я не прошу их делать ничего, во что я сам бы не верил и сам не делал».

«Что я прошу от игроков? Самое главное – иметь такие физические кондиции, чтобы играть в тот футбол, который я хочу видеть», – сказал Туран.

Команда готовится к старту квалификации в Лиге Европы.

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Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Hurriyet
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