Украина. Премьер лига24 июня 2025, 19:35 | Обновлено 24 июня 2025, 19:48
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ВИДЕО. Подготовка к еврокубкам. Динамо провело первую тренировку сезона
Команда готовится к старту в Лиге чемпионов
24 июня 2025, 19:35 | Обновлено 24 июня 2025, 19:48
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Игроки Динамо на этой неделе вернулись к тренировкам после летнего отпуска. Киевская команда приступила к подготовке к начало сезона, которое будет еврокубковым.
Динамо готовится к старту в квалификации Лиги чемпионов. Пока что клуб не подписал ни одного новичка, а состав покинул только защитник Валерий Лучкевич.
Команда Александра Шовковского сыграет матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов 22-23 июля и 29-30 июля.
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