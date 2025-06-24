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Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 19:35 | Обновлено 24 июня 2025, 19:48
838
0

ВИДЕО. Подготовка к еврокубкам. Динамо провело первую тренировку сезона

Команда готовится к старту в Лиге чемпионов

24 июня 2025, 19:35 | Обновлено 24 июня 2025, 19:48
838
0
ВИДЕО. Подготовка к еврокубкам. Динамо провело первую тренировку сезона
ФК Динамо Киев

Игроки Динамо на этой неделе вернулись к тренировкам после летнего отпуска. Киевская команда приступила к подготовке к начало сезона, которое будет еврокубковым.

Динамо готовится к старту в квалификации Лиги чемпионов. Пока что клуб не подписал ни одного новичка, а состав покинул только защитник Валерий Лучкевич.

Команда Александра Шовковского сыграет матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов 22-23 июля и 29-30 июля.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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