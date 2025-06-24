Буковина определилась с планами на межсезонье

После возвращения из отпуска футболисты перволиговой «Буковины» первый этап подготовки к новому сезону проводят в Черновцах, а в конце июня отправятся на заключительный сбор, который пройдет в селе Поляна на Закарпатье, где и сыграют подавляющее большинство контрольных матчей.

Как стало известно Sport.ua, среди игроков, находящихся на контракте с «Буковиной» в расположении команды пока отсутствует только Александр Васильев.

Что касается сообщений в СМИ о том, что в «Буковине» продолжит карьеру Владислав Наумец из ЛНЗ, то этот вопрос в настоящее время руководством клуба не поднимался.

Ранее Сергей Шищенко рассказал о своем назначении на должность наставника Буковины.