Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина определилась с планами на межсезонье
Украина. Первая лига
24 июня 2025, 16:27 | Обновлено 24 июня 2025, 17:03
357
0

Буковина определилась с планами на межсезонье

Команда Сергея Шищенко проведет два этапа подготовки

24 июня 2025, 16:27 | Обновлено 24 июня 2025, 17:03
357
0
Буковина определилась с планами на межсезонье
ФК Буковина

После возвращения из отпуска футболисты перволиговой «Буковины» первый этап подготовки к новому сезону проводят в Черновцах, а в конце июня отправятся на заключительный сбор, который пройдет в селе Поляна на Закарпатье, где и сыграют подавляющее большинство контрольных матчей.

Как стало известно Sport.ua, среди игроков, находящихся на контракте с «Буковиной» в расположении команды пока отсутствует только Александр Васильев.

Что касается сообщений в СМИ о том, что в «Буковине» продолжит карьеру Владислав Наумец из ЛНЗ, то этот вопрос в настоящее время руководством клуба не поднимался.

Ранее Сергей Шищенко рассказал о своем назначении на должность наставника Буковины.

По теме:
ЮКСА назвала дату выхода из отпуска и начала предсезонных сборов
Подготовка продолжается. Дебютант УПЛ назвал соперников в спаррингах
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала контракт с новым тренером
Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы Сергей Шищенко инсайд Первая лига Украины
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко
Футбол | 24 июня 2025, 08:51 8
Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко
Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко

Александр может продолжить карьеру в «Эвертоне»

Челси подпишет вингера. Выбирают из двух вариантов
Футбол | 24 июня 2025, 17:18 0
Челси подпишет вингера. Выбирают из двух вариантов
Челси подпишет вингера. Выбирают из двух вариантов

Гиттенс или Гарначо перейдут в лондонскую команду

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо рассталось с финалистом Лиги Европы
Футбол | 23.06.2025, 18:49
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо рассталось с финалистом Лиги Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо рассталось с финалистом Лиги Европы
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
Футбол | 24.06.2025, 03:07
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис | 24.06.2025, 16:45
Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда Реала: «Видели, что сделал Ямаль? Это неуважение к сборной Испании»
Легенда Реала: «Видели, что сделал Ямаль? Это неуважение к сборной Испании»
23.06.2025, 04:23
Футбол
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
23.06.2025, 02:12 6
Бокс
Таблицы КЧМ-2025 после 2-го тура. 4 команды уже обеспечили себе плей-офф
Таблицы КЧМ-2025 после 2-го тура. 4 команды уже обеспечили себе плей-офф
23.06.2025, 06:59
Футбол
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
23.06.2025, 08:49 3
Футбол
Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута
Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута
24.06.2025, 00:50 2
Футбол
Голевая дуэль. Определен полуфиналист ЧЕ U21: обидчики Украины выбыли
Голевая дуэль. Определен полуфиналист ЧЕ U21: обидчики Украины выбыли
22.06.2025, 21:07 8
Футбол
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
24.06.2025, 08:24 7
Бокс
Фьюри выбрал фаворита реванша за все пояса между Усиком и Дюбуа
Фьюри выбрал фаворита реванша за все пояса между Усиком и Дюбуа
23.06.2025, 05:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем