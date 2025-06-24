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  4. Челси подпишет вингера. Выбирают из двух вариантов
Англия
24 июня 2025, 17:24 | Обновлено 24 июня 2025, 17:46
524
0

Челси подпишет вингера. Выбирают из двух вариантов

Гиттенс или Гарначо перейдут в лондонскую команду

24 июня 2025, 17:24 | Обновлено 24 июня 2025, 17:46
524
0
Челси подпишет вингера. Выбирают из двух вариантов
Sky Sports. Алехандро Гарначо

Наставник Энцо Мареска ранее заявил, что просит у клуба подписать вингера. Лондонцы намерены выполнить пожелание тренера и рассматривают две кандидатуры.

Синие уже делали предложение по игроку Боруссии Дортмунд Джейми Байно-Гиттинсу, однако получили отказ. Лондонцы давали 42 миллиона фунтов, но немецкий клуб хочет больше.

Гиттенс остается приоритетом Челси, переговоры продолжатся.

Резервным вариантом является атакующий хавбек Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо, которому в клубе уже сказали искать новую команду.

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Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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