Англия24 июня 2025, 17:24 | Обновлено 24 июня 2025, 17:46
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Челси подпишет вингера. Выбирают из двух вариантов
Гиттенс или Гарначо перейдут в лондонскую команду
24 июня 2025, 17:24 | Обновлено 24 июня 2025, 17:46
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Наставник Энцо Мареска ранее заявил, что просит у клуба подписать вингера. Лондонцы намерены выполнить пожелание тренера и рассматривают две кандидатуры.
Синие уже делали предложение по игроку Боруссии Дортмунд Джейми Байно-Гиттинсу, однако получили отказ. Лондонцы давали 42 миллиона фунтов, но немецкий клуб хочет больше.
Гиттенс остается приоритетом Челси, переговоры продолжатся.
Резервным вариантом является атакующий хавбек Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо, которому в клубе уже сказали искать новую команду.
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