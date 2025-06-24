Челси подпишет вингера. Выбирают из двух вариантов

Наставник Энцо Мареска ранее заявил, что просит у клуба подписать вингера. Лондонцы намерены выполнить пожелание тренера и рассматривают две кандидатуры.

Синие уже делали предложение по игроку Боруссии Дортмунд Джейми Байно-Гиттинсу, однако получили отказ. Лондонцы давали 42 миллиона фунтов, но немецкий клуб хочет больше.

Гиттенс остается приоритетом Челси, переговоры продолжатся.

Резервным вариантом является атакующий хавбек Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо, которому в клубе уже сказали искать новую команду.