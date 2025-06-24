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24 июня 2025, 16:10 |
22
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

24 июня 2025, 16:10 |
22
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Во вторник, 24 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Бенфика – Бавария

Ggbet 4.04 – 3.44 – 2.05

22:00 Окленд Сити – Бока Хуниорс

Ggbet 80.00 – 41.00 – 1.01

04:00 Эсперанс – Челси

Ggbet 13.30 – 6.05 – 1.27

ТЕННИС

16:30 Магда Линетт – Даяна Ястремская

Ggbet 2.05 – 1.78

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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