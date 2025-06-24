СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 июня

Во вторник, 24 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Бенфика – Бавария

4.04 – 3.44 – 2.05

22:00 Окленд Сити – Бока Хуниорс

80.00 – 41.00 – 1.01

04:00 Эсперанс – Челси

13.30 – 6.05 – 1.27

ТЕННИС

16:30 Магда Линетт – Даяна Ястремская

2.05 – 1.78

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