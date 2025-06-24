Коуч Динамо U-14 пояснил победу над Шахтером в финале ДЮФЛУ

Главный тренер киевского «Динамо» U-14 Александр Царенко отреагировал на победу своей команды в решающем матче финального турнира ДЮФЛУ, где киевляне обыграли донецкий Шахтер.

– Финальный матч с донецким «Шахтером» стал логическим итогом сезона, ведь встречались сильнейшие команды?

- Вообще, в финальной части было четыре сильнейших команды. Не могу сказать, что до этого мы играли с более слабыми соперниками, ведь у нас были достаточно непростые поединки в четвертьфинале, также получилась сложная игра в полуфинале с ОФКиП «Полесье», когда мы сначала забили быстрый мяч, а затем пропустили, и только в конце поединка провели победный м'. Ну и завершающее дерби с «Шахтером» – приятно, что победили. Правда, пришлось немного понервничать. Мы забили первый мяч, игра была под нашим контролем, а «Шахтер» ничего не мог сотворить у наших ворот, но потом мы пропустили контратаку. Чуть не справились с одним из игроков, отдавших голевую передачу, наши защитники не разобрались. А по пенальти до конца верили, что футболисты уверенно выполнят свои удары. По их глазам это было видно.

– Насколько ребятам было тяжело в финальном этапе, когда пришлось провести два матча за два дня?

– Считаю, для четырнадцатилетних детей это достаточно большая нагрузка. В Мукачево достаточно специфический климат. В Киеве одни погодные условия, а когда приехали в Закарпатье, там температура была на 10 градусов выше, воздух сухой, постоянный ветер, достаточно жарко. У наших врачей была работа, ведь у игроков судорога сводила ноги. Поэтому было тяжело, но ребята выдержали и выстояли молодцы.

– Какие у вас впечатления от сезона? Ваша команда впервые выступала в Элит-лиге ДЮФЛ, довольны ли выступлением своих подопечных, радует ли вас их прогресс?

– Да, я очень доволен, и для этого есть много причин. Во-первых, за весь сезон мы не потерпели ни одного поражения, а также наша команда забила больше мячей. Во время награждения был отмечен один из наших игроков – Денис Фурман, забивший больше мячей в ДЮФЛ. Приятно и то же. Что мы достаточно мало пропускаем. Конечно, уровень игры в возрастной категории U14 еще достаточно нестабильный, нужно над этим поработать. В общем, у нас очень хорошая команда, сильные исполнители, поэтому, думаю, следующий сезон мы проведем еще более качественно и стабильно.

- На протяжении основной части сезона у вас были матчи, когда вы побеждали с двузначным счетом - Подолье (Хмельницкий) дважды по 10:0, ДЮСШ Верес 13:0, также были счета 9:0 и 8:0. Вы настолько сильнее соперников?

- «Динамо» должно играть в красивый футбол и забивать много мячей – мы это доносим до наших игроков и подчеркиваем, что они должны получать удовольствие от каждой игры. Мы понимали, что через матчи на групповом этапе мы должны получить опыт перед финальной частью. После побед с двузначным счетом нам, наоборот, приходилось больше разговаривать с игроками, чтобы они психологически правильно отреагировали и получили пользу. Ведь футболисты еще достаточно молоды, и их нужно учить, что на одной игре футбол не заканчивается, и у тех команд, которые много пропустили, есть больше информации о наших сильных и слабых сторонах.

- Вы только дважды теряли очки – с «Левым Берегом» (1:1) и ДЮСШ «Атлет» (1:1) в последнем туре. Иногда ничьи нужны, чтобы больше ценить победы?

– Да, эти игры были для нас достаточно показательными. Мы разговаривали с футболистами, смотрели видеоанализ, разбирали эти матчи – они стали для нас показателем, где мы не доработали в защите. Ничья с «Атлетом» была полезна команде, мы воспользовались ею, чтобы подготовиться к стыковым матчам финальной части.

- Вы не потерпели ни одного поражения, так что можете быть довольны игрой в защите и действиями вратаря?

- Да, мы очень довольны, ведь это было нашей большой просьбой к игрокам. Есть мощные исполнители в атаке и понимали, что свой момент всегда найдем, так было всегда. А вот игра в защите требовала внимания, ведь каждая атака начинается с обороны. Мы делали на этом особый упор, наши голкиперы очень плодотворно работали с тренерами вратарей, отрабатывая как защитные действия, так и начало наших атак. Финальный матч с «Шахтером» подтвердил, что мы редко пропускаем и надежно действуем в защите.

- У вашей команды просто удивительная разница забитых и пропущенных мячей – 88:3, поэтому не только защита заслуживает высокой оценки, но и нападения?

- Конечно, это результат работы всей команды. Динамо должно и защищаться всей командой, и забивать всей командой. Каждый игрок должен выполнять поставленные перед ним задачи. Прекрасно, что мы можем столько забить, будем и дальше над этим работать. В этом контексте показателен момент, что в полуфинале с ОФКиП «Полесье» победный мяч забил защитник Егор Гуцуляк. Для нашей команды самое главное достигать результата и показывать качественную игру, которая нравилась бы болельщикам.

– Каждый из трех пропущенных в течение сезона мяч становился целым событием?

- Да, мы подробно каждый из них разбирали и знали, что соперники в финальной части будут делать то же самое. Футбол не могли