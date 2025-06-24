Н. Киченок / Мелихар – Мухаммад / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
24 июня украинская теннисистка Надежда Киченок стартовала в парном разряде травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.
В первом раунде украинка и ее напарница Николь Мелихар (США) играют против тандема Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды). Время начала встречи – 15:40 по Киеву.
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Это первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния во втором круге поборются против Го Ханьюй / Александра Панова.
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