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WTA
24 июня 2025, 15:55 | Обновлено 24 июня 2025, 15:56
325
0

Н. Киченок / Мелихар – Мухаммад / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

24 июня 2025, 15:55 | Обновлено 24 июня 2025, 15:56
325
0
Н. Киченок / Мелихар – Мухаммад / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

24 июня украинская теннисистка Надежда Киченок стартовала в парном разряде травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В первом раунде украинка и ее напарница Николь Мелихар (США) играют против тандема Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды). Время начала встречи – 15:40 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния во втором круге поборются против Го Ханьюй / Александра Панова.

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Надежда Киченок Николь Мелихар Эйжа Мухаммад Деми Схюрс смотреть онлайн WTA Бад-Хомбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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